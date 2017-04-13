Георгиевскую ленту смогут получить все желающие

С 5 по 8 мая в ряде торговых центров в краевой столице и на улицах города пройдет традиционная акция «Георгиевская лента». Мероприятие организовано администрацией Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В рамках акции волонтеры будут раздавать георгиевские ленты жителям и гостям приморской столицы. Символ победы – георгиевскую ленту - можно будет получить в крупных торговых центрах, расположенных в разных районах города.

«Акция очень популярна среди жителей города, горожане с гордостью повязывают георгиевские ленты на одежду, многие вспоминают своих родных и близких, которые отдали свои жизни за Победу. В этом году планируется раздать 35 000 лент», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

Перед самой акцией управление по делам молодежи администрации Владивостока проведет рабочую встречу с волонтерами. На встрече ребятам расскажут об основных моментах акции, о правилах её проведения, распределят участников по точкам выдачи лент. Адреса торговых центров станут известны позднее.