Владивостокцам на Пасху раздали 2000 яиц

12 апреля в краевом центре Приморья православные горожане отметили праздник светлой Пасхи, сообщает газета «Золотой Рог».

В полдень начался Крестный ход, сотни горожан прошли от Покровского собора до центральной площади. Здесь митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин отслужил молебен. Затем состоялось освещение и раздача пасхальных яиц. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для горожан подготовили порядка 2000 пасхальных яиц.

От имени главы Владивостока Игоря Пушкарёва присутствующих со светлым праздником Пасхи поздравила заместитель главы администрации города Елена Щёголева.

После завершения торжественной части началась большая концертная программа. Кроме того, на площади работали тематические локальные площадки, проходят игры и викторины. Так, самые юные горожане участвовали в «Весёлых стартах», все желающие - в русских народных играх и забавах.

Впервые на площади оформлена тематическая фотозона – здесь были установлены двухметровый кулич и 7 ярких пасхальных яиц. Рядом с главными атрибутами праздника с удовольствием фотографируются и дети, и взрослые.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фоторепортаж Ивана БЕЛОЗЁРОВА.