www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивостокцам на Пасху раздали 2000 яиц

13 Апреля 2015, 11:42 | Владивосток

12 апреля в краевом центре Приморья православные горожане отметили праздник светлой Пасхи, сообщает газета «Золотой Рог».

В полдень начался Крестный ход, сотни горожан прошли от Покровского собора до центральной площади. Здесь митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин отслужил молебен. Затем состоялось освещение и раздача пасхальных яиц. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для горожан подготовили порядка 2000 пасхальных яиц.

От имени главы Владивостока Игоря Пушкарёва присутствующих со светлым праздником Пасхи поздравила заместитель главы администрации города Елена Щёголева.

После завершения торжественной части началась большая концертная программа. Кроме того, на площади работали тематические локальные площадки, проходят игры и викторины. Так, самые юные горожане участвовали в «Весёлых стартах», все желающие - в русских народных играх и забавах.

Впервые на площади оформлена тематическая фотозона – здесь были установлены двухметровый кулич и 7 ярких пасхальных яиц. Рядом с главными атрибутами праздника с удовольствием фотографируются и дети, и взрослые.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фоторепортаж Ивана БЕЛОЗЁРОВА.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: праздники  пасха  яйца  владивосток  религия  отдых 
       



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru