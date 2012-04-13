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Русловый пролет между берегами Босфора Восточного во Владивостоке замкнут «золотым звеном»!
ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Сегодня ночью тысячи жителей Владивостока стали очевидцами исторического события – строители мостового перехода на остров Русский завершили монтаж заключительной замковой панели рекордного в мировой практике 1104-метрового пролета, который соединил между собой берега пролива Босфор Восточный.
Старт операции в акватории строительства был дан 11 апреля в 21.00 по местному времени, после чего сразу началась отгрузка секции №52 на специально оборудованный понтон «Григорич». Подъем замковой панели на проектную 70-метровую высоту и стыковка в русловом пролете продолжались почти до 04.00, и все это время тысячи горожан с видовых площадок и сопок наблюдали за этим захватывающим процессом – многие жители столицы Приморья просто не могли пропустить столь значимый, исторический момент. Две 546-метровые консоли замкнулись «золотым звеном» прямо над серединой пролива Босфор Восточный, соединив Владивосток с островом Русским.
- С начала возведения уникального моста прошло всего 43,5 месяца, - подвел итог операции директор ФКУ ДСД «Владивосток» Александр Афанасьев. – И это тоже рекорд в области строительства – в столь сжатый срок рекордный в мировой практике 1104-метровый пролет соединил берега пролива Босфор Восточный. Переполняет искренняя гордость за наших российских специалистов. Хочу поздравить мостостроителей с этой значимой победой!
– Русский мост – это огромный шаг вперед для всего отечественного мостостроения. Шаг, который сделан через пролив Босфор Восточный, - считает генеральный директор ОАО «УСК МОСТ» Игорь Тюнин. – Думаю, что моста на остров Русский станет визитной карточкой не только Владивостока, но и всей России.
- Старт сооружению мостового перехода на остров Русский был дан в августе 2008 года, и сегодня завершено строительство всех главных конструктивов уникального объекта, - отметил заместитель генерального директора ОАО «УСК МОСТ», руководитель проекта Николай Рогов. – На днях в конструкции моста уложены завершающие кубометры бетона – всего объем бетонирования составил более 265,5 тысяч кубометров высококлассной смеси. На проектную отметку выведены гигантские пилонные опоры М6 и М7, высота которых вместе с надстройкой достигла 324 метров над уровнем моря. Закончен монтаж вантовой системы, при этом длина самых длинных вант моста стала рекордной в мировой практике – 580 метров. И сегодня, как самая яркая и знаковая точка – мы с нашими коллегами из НПО «Мостовик», ведущими монтаж главной балки жесткости со стороны материка, встретились над Босфором Восточным. Берега пролива соединил рекордный в мировой практике 1104-метровый русловый пролет.
- Сегодня для всех нас день, который, без преувеличения, можно назвать историческим в хронике строительства, - поделился своим мнением генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов. - Операция по монтажу заключительной панели, или, как говорят мостовики, «золотого звена», замыкающего центральный русловой пролет транспортного перехода Приморья, выполнена. Эта работа потребовала от всех нас предельной концентрации всех ресурсов – интеллектуальных, научных, технических, производственных, профессиональных. В работе над проектом сфокусирован лучший мировой опыт проектирования и строительства подобных объектов, последние научные теоретические и практические знания в области мостостроения. Учтено все: условия судоходства, жесткие климатические, сейсмические и геологические условия Приморья. Еще на стадии «П» будущий дальневосточный гигант получил эпитеты – «ультрасовременный», «высокотехнологичный», «уникальный».
- О сооружении моста, который соединит материк с островом Русским, мечтали многие поколения жителей Владивостока, - подчеркнул директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов. – И теперь эти мечты воплощены в реальность – сегодня рекордный в мировой практике 1104-метровый русловый пролет замкнут «золотым звеном» на 70-метровой высоте над проливом Босфор Восточный. С инженерной точки зрения мы можем говорить о фактическом завершении строительства. Сегодня по берегам пролива выросли до проектной 324-метровой отметки пилоны-гиганты, а центральный пролет между ними весом более 22 000 тонн поддерживают 168 суперкомпактных вант общей протяженностью около 55 километров. На различных этапах строительства применялись самые современные технологии и технические решения, позволяющие сократить сроки сооружения уникального объекта. Это и бурение сверхглубоких скважин «с воды» пролива Босфор Восточный, и использование бетонов высокой классности при возведении пилонов, и монтаж из акватории сдвоенных панелей главной балки жесткости. Реализация уникального проекта потребовала от всех нас огромных сил, эмоций и знаний. И, наверное, от лица всех мостостроителей могу сказать: мы счастливы, потому что честь построить такой мост может порой выпасть раз в жизни. Здесь сконцентрировано все самое прогрессивное и инновационное, что накоплено в отечественном и мировом опыте мостостроения. И как главный итог этой большой и ответственной работы: сегодня Владивосток соединился с островом Русским, а над берегами Босфора Восточного развернут гигантский триколор – как символ Русского моста!..
«Золотой Рог».
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