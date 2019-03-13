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"И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы дальневосточников
На сайте экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва опубликована новая подборка ответов на вопросы дальневосточников, поступающих в рамках акции «Обратная связь».
Земляков интересуют новые детали и подробности дела, а еще – пристрастия экс-мэра в области литературы. Кроме того, Игорь Пушкарёв получает множество слов поддержки и благодарности за работу на посту главы города. Жители Владивостока обращаются к теме его развития, а забайкальцы уточняют, помнит ли экс-глава приморской столицы свою малую родину.
– Игорь Сергеевич, поразила ваша выдержка. Услышав эту страшную цифру – 17 лет, вы не запаниковали и не сдались, а в своем последнем слове процитировали земляков, шокированных запросами прокурора, и стихотворение Валентина Гафта. Откуда вы черпаете силы?
– Я прав, отсюда и черпаю силы. Как говорят, сила в правде.
– Игорь Сергеевич, как вы думаете: чтобы обвинение могло апеллировать удобными выводами «карманных» экспертов, специалисты Приморского РЦЦС получили заказ на определенный результат?
– О заказе я неоднократно говорил и называл имя заказчика. Это бывший руководитель края, в том числе и этих «экспертов».
– Прочитал про допрос Ворошилова… А в МУП кандидаты не проходят фильтр правоохранительных органов? Или тут на усмотрение курирующего зама и главы города?
– Фильтры есть, но погашенная судимость не является препятствием для занятия должности в коммерческом предприятии, каковым является МУПВ «Дороги Владивостока».
– Слушал аудио вашего выступления в суде и еще раз убедился, что обвинение хромает как в юридических вопросах, так и в элементарной математике… А действия, совершенные «в неустановленном месте неустановленным способом», – это вообще за гранью разумного. В нормальном суде вас бы давно отпустили на свободу.
– Абсолютно с вами согласен.
– Игорь Сергеевич, вы помните такой поселок – Вершино-Дарасунский?
– Прекрасно помню поселок Вершино-Дарасунский, Байкал-квартал, учителей, друзей и родственников. Это часть моей жизни – два года в Байкальской школе.
– Игорь Сергеевич, держитесь! Жители Владивостока всецело вас поддерживают. И вспоминаем вашу работу на посту мэра только самыми теплыми словами. Не укладывается в голове, насколько несправедлива жизнь. Здоровья вам и терпения.
– Спасибо за поддержку.
– Когда вас уже выпустят и заплатят вам за моральный ущерб?
– Надеюсь, что скоро.
– Игорь Сергеевич очень переживаю за вас. Вы хороший человек. Один из тех градоначальников, кто прислушивался к мнению людей и здоровался с ними. Нашему городу очень вас не хватает. Держитесь.
– Спасибо за поддержку.
– Игорь, каковы ваши шансы выйти на свободу? И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?
– Что касается шансов на свободу – это решение суда, а что касается Миклушевского – люди и бог ему судья.
– А какое второе дно в этом деле? Не верю, что это борьба с коррупцией. Что-то мне подсказывает, что объявленное обвинение носит вторичный характер…
– О втором дне прямо сказано в обвинении. Я дискредитировал органы власти в лице бывшего губернатора Миклушевского.
– Почему в суде не учитывают мнение людей Владивостока? Мы за Игоря, это наш мэр. После его ареста в городе наступил хаос. Верните нам мэра! Только Игорь Сергеевич сможет навести порядок у нас.
– Спасибо за поддержку.
– Игорь Сергеевич, вы же собирались в самом начале этого шоу обратиться в Европейский суд по правам человека? Почему остановились? Хотя бы от имени Андрея Сергеевича, ведь есть наглядное вопиющее нарушение его прав. Человек нуждается в операции уже не один год!
– В ЕСПЧ обращаться будем, но только после вступления решения суда в силу. Таковы правила.
– Игорь Сергеевич, без вас город стал ужасно грязным. Верните избранного мэра! И заканчивайте эти аттракционы с сити-менеджерами!
– Спасибо. Желаю хорошего сити-менеджера.
– Я житель города Хабаровска, каждый раз, когда приезжаю во Владивосток, разговариваю с таксистами и просто гуляющими по городу людьми, все о вас отзываются положительно и хотят, чтобы вы вернулись побыстрей. Из этого и складывается мнение, что вы действительно были управленцем, хозяином города. Терпения и здоровья вам.
– Спасибо.
– Похоже, что вы единственный политик, «за» которого простые граждане и «против» – система. Непрост путь героев. Пусть вам помогают высшие силы.
– Благодарю за поддержку.
– Игорь Сергеевич, как думаете, силовики признают свое поражение?
– Это не в правилах силовиков. Будем надеяться на суд.
– Игорь Сергеевич, правда все равно восторжествует. Мы, владивостокцы, в это искренне верим, несмотря ни на что. И в вас верим, мы ждем вашего оправдания в этом громком деле, ждем вашего возвращения на родину. Вот уж будет праздник во Владивостоке!
– Спасибо.
– Игорь Сергеевич, терпения вам желаем мы – ветераны городского совета. Правда все равно победит!
– Спасибо за поддержку!
– Игорь, благодаря вам стала слушать Высоцкого, познакомилась с Гафтом-поэтом. Возможно, не ко времени вопрос, но интересно, творчество каких еще авторов – классиков и современников – вам близко?
– Здесь для себя заново открыл Симонова (особенно раннего). Бродский, Шекспир, Ахматова – это те авторы, которых я здесь читаю. Из современных – Слепаков (с юмором). А еще мне очень нравится Галич.
Напомним, задать вопросы экс-главе Владивостока в рамках акции «Обратная связь» можно на официальном сайте Игоря Пушкарёва, а также в комментариях на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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