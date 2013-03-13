Начальник УВД Владивостока Александр Бабакин собрал аншлаг

Начальник УВД по Владивостоку Александр БАБАКИН собрал 13 марта 2013 года в городской Думе аншлаг. На его встречу с членами Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности прибыло столько народных избранников и гостей, что заседание пришлось перенести из небольшого помещения на 3-м этаже Думы, в котором обычно и работают комитеты, на 4-й этаж, где проводятся сессии Думы.

По итогам общения доклад Александра Бабкина приняли к сведению. Но многие депутаты остались недовольны его ответами и намерены спросить его еще строже во время официального отчета перед всем депутатским корпусом.

Вопросов к правоохранительным органам Владивостока накопилось немало. Депутаты еще в конце 2012 года собрали их в единый пакет и в январе 2013 года в письменном виде на трех листах направили начальнику УВД города.

— Все вопросы изучены, и ответы в установленный законом срок будут вам направлены. Вот пачка бумаги толщиной в полтора сантиметра. Это все наши ответы. Не все вопросы относятся к нашей компетенции. Но в любом случае ни от одного вопроса мы не уклоняемся, — заверил депутатов Александр Бабакин.

— Нет списка участковых с их координатами. Причем, даже когда известен телефон, далеко не всегда участкового можно вызвать — то у него нет машины, то обед, то еще какие-то причины… Транспортная развязка на Окатовой сделана так, что машины при развороте постоянно заезжают на пешеходную часть — можно ли что-то сделать? Просим провести работу по обнаружению места жительства таджиков, которые живут в подвалах, — озвучила накопившиеся вопросы представительница Союза пенсионеров Первомайского района Владивостока.

— Телефоны участковых опубликованы. Если необходимо, то приходите в любое рабочее время, и мы продублируем информацию. Что касается разворота на Окатовой, то он нас самих беспокоит. Нужно обращаться к губернатору или к Департаменту дорожного хозяйства. Мы можем лишь привлечь к ответственности, но не имеем возможности изменить изначально неправильно построенную развязку. По подвалам живут не только таджики, но и русских не меньше. Вопрос надо решать комплексно. Если этих людей выгонять из подвалов, то нужно решать, где россиян размещать и как иностранцев выдворять за пределы страны, — пояснил Александр Бабакин.

— Как вы относитесь к народным дружинам, могут ли они помочь участковым? — прозвучал вопрос из зала.

— Мы имеем некомплект в 41 участковых, то есть 41 участок не охвачен (всего во Владивостоке 240 участков. — Прим. «ЗР»). Они, конечно, не брошены, их обслуживают участковые по совместительству, но это увеличивает нагрузку на сотрудников. За весь 2012 года принято на работу участковыми всего 17 человек. Законодательство требует от кандидатов высшее юридическое образование, но такие специалисты не идут на эту работу, в участковые, — сообщил Александр Бабакин. — Конечно, народные дружины могли бы помочь участковым. Есть постановление главы города по формированию дружин. Однако кроме ЧОПов и казаков никто не изъявил активного желания идти в дружинники. Сегодня, к сожалению, нет законодательных актов закрепляющих права дружинников. Мы готовы совместно над этой проблемой работать.

— В городе размещены баннеры, на которых указывается, сколько видеокамер установлено. Но есть случаи, когда известны нарушители, а они, почему-то в материалах следователей становятся «неустановленными лицами». Зачем же ставить камеры, если даже известные лица переквалифицируются в неустановленные лица? — спросил депутат Андрей ГАЛИЦКИХ.

— Без материалов уголовного дела говорить некорректно. Дела о которых вы говорите будут запрошены и по ним будет дана принципиальная оценка, — заверил Александр Бабакин. — Что касается видеокамер, то по программе «Безопасный город» во Владивостоке было установлено 224 видеокамер, которые фактически не работают. Даже неизвестно, кто их обслуживает. А вот камеры, установленные администрацией города, помогают при раскрытии преступлений. Известно, кто их обслуживает. Хотел бы заметить, что по законодательству одной фотографии видеокамеры недостаточно для определения виновности какого-то лица.

— Год назад меня ограбил то ли майор, то ли полковник ЛАЗАРЕВ. Он отобрал у меня технику. Я написал на ваше имя заявление. Что сделано и работает ли этот сотрудник под вашим руководством? — спросил депутат Юрий КУЧИН.

— Данный сотрудник работает. К его подразделению глобальных нареканий у меня нет. В ходе разбирательства вашего заявления его вина не установлена, — сообщил Александр Бабакин.

— На мой взгляд, сегодня была не встреча, а какое-то унижение депутатов. Ни на один вопрос мы ответы фактически так и не получили, — возмутился на весь зал депутат Александр ПРИХОДЬКО. — Три месяца назад я подготовил вопросы и до сих пор не получил на них ответы!

В зале раздались возгласы поддержки. Впрочем, председатель профильного Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ предложил принять доклад к сведению, и депутаты проголосовали за это единогласно. Начальнику УВД РФ по Владивостоку Александру Бабакину еще предстоит отчитаться о работе не перед отдельным Комитетом, а перед всеми депутатами на заседании Думы Владивостока и народные избранники намерены тщательно подготовиться к этой встрече.

Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.