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Во Владивостоке корпорация KOMATSU и ДВФУ подписали договор о сотрудничестве
Церемония подписания договора между ООО «Комацу СНГ» и Дальневосточным федеральным университетом состоялась 12 марта. С японской стороны документ подписал председатель правления ООО «Комацу СНГ» Фудзита Масао, со стороны ДВФУ — ректор университета Сергей Иванец.
Первое, рамочное, соглашение вуз и корпорация подписали в сентябре 2012 года. За это время стороны серьезно продвинулись в своем сотрудничестве — нынешний договор предполагает создание на базе ДВФУ специализированного учебного центра и его оснащение оборудованием компании KOMATSU, сообщает пресс-служба ДВФУ.
— Задача, которая стоит у этого совместного проекта — подготовка высококлассных специалистов в области строительства и горного дела. Благодаря KOMATSU у нас появляется возможность готовить квалифицированных инженеров, знающих работу современной техники, — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец. — Проекты, реализующиеся сегодня на Дальнем Востоке, требуют большого количества таких специалистов, и при помощи японского партнера мы сможем удовлетворить этот спрос. Речь идет о масштабной подготовке студентов — на базе центра смогут ежегодно обучаться порядка 400 человек.
По соглашению корпорация передает ДВФУ специализированное оборудование, в том числе модели сборки компонентов строительной техники, двигателей, гидравлических систем, трансмиссий. В дар университету переходит и настоящий мини-экскаватор фирмы KOMATSU. Также компания поставляет университету все необходимое для обустройства аудиторий: парты, столы, компьютеры и учебно-методические материалы. В новом учебном центре изучать специальные курсы будут студенты кафедры транспортных машин и транспортно-технологических процессов Инженерной школы ДВФУ.
— Важно, что мы не остановились на рамочном соглашении, а перешли к конкретным действиям. Мы сотрудничаем со многими университетами мира, но нам важно, что удалось наладить сотрудничество именно с ДВФУ, ведь Правительство Российской Федерации сейчас уделяет очень большое внимание развитию Дальнего Востока, — отметил председатель правления ООО «Комацу СНГ» Фудзита Масао. — Обустройство лаборатории планируется закончить к августу, и в сентябре мы собираемся начать там занятия.
От всего коллектива Инженерной школы ДВФУ, на базе которой будет работать лаборатория, представителей корпорации поблагодарил директор ИШ Александр Беккер:
— Мы благодарим вас за этот дар. Открытие такой лаборатории с самым современным оборудованием станет большим скачком в уровне образования в ДВФУ. Я завидую современным студентам: те курсы, которые нам приходилось изучать на предприятиях, они смогут проходить прямо в университете.
Отвечая на вопросы представителей японский и российских СМИ, ректор ДВФУ Сергей Иванец отметил, что в перспективе планируется использование возможностей этой лаборатории для дополнительного профессионального образования и повышения квалификации специалистов, уже работающих в области строительной и горной техники.
Фото с сайта ДВФУ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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