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Матери-героине Владивостока посвящается

13 Марта 2012, 22:55 | Владивосток

6 марта во Владивостоке состоялось открытие мемориальной доски первой женщине в городе, удостоенной звания «Мать-героиня». Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. Верхнепортовая, 9, где проживала Раиса ПОЛУТИС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие родственники Раисы Полутис, заместитель главы администрации города Елена ЩЁГОЛЕВА, краевед, почетный гражданин Владивостока Нелли МИЗЬ, почетный гражданин города Геннадий ТУРМОВ, общественный деятель Зинаида ИОВКОВА и представители общественности.

Почетное звание «Мать-героиня», присваиваемое многодетным матерям, было учреждено в последний год Великой Отечественной войны - 8 июля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1945 года №220/20 звание присвоено Раисе Алексеевне Полутис, воспитавшей 11 детей - 4 дочерей и 7 сыновей (одного из них приемного).

На церемонии открытия воспоминаниями о своей бабушке Раисе Полутис поделилась ее внучка Маргарита АФАНАСЬЕВА. «Приемного сына Владимира бабушка усыновила, когда дедушка был уже тяжело болен. Она увидела ребенка спящим на лестнице и не смогла пройти мимо. Дети называли бабушку ласково «мамусенька», а маленький Владимир отбросил первый слог. С тех пор для детей, соседей и сослуживцев Раиса Алексеевна стала Мусенькой. Она проводила на фронт восьмерых детей, а сама продолжала работать шеф-поваром бассейновой больницы Дальневосточного морского пароходства, была секретарем партийной организации. Родной сын Владимир освобождал Москву, приемный Владимир окончил летное училище в Казани, у него было около 600 боевых вылетов, и он дослужился до генерала. Алексей, Ревмир, Гертруд стали участниками «Огненных рейсов». Эдуард дошел до Берлина, а в августе 1945 г. погиб. Его имя высечено на мемориальной доске Памяти владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-9145 гг. В 1944-м пятнадцатилетняя дочь Святослава начала работать в пошивочной мастерской ТОФ. У бабушки было немало наград, но самыми дорогими она считала орден «Мать-героиня» и медаль «Материнская Слава». Мы очень благодарны главе города Игорю Сергеевичу ПУШКАРЁВУ, который поддержал нашу инициативу - увековечить память бабушки».

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, после обращения родственников Раисы Полутис к главе города вопрос об установлении мемориальной доски был рассмотрен на заседании комиссии по городской топонимике. Послали запрос в государственный архив Российской Федерации, где подтвердили, что первой женщиной Владивостока, получившей почетное звание «Мать-героиня», была Раиса Полутис.

«Очень символично, что мы открыли мемориальную доску накануне 8 Марта, тем более что именно 8 марта - день рождения Раисы Алексеевны, - отметила заместитель главы администрации Владивостока Елена ЩЕГОЛЕВА. - Вся ее жизнь может являться примером для женщин: она была не только труженицей, но и замечательной мамой, которая в самые сложные времена сумела воспитать прекрасных детей».

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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