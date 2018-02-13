В редакцию «Золотого Рога» пришло письмо от владивостокской школьницы, в котором она просит Президента России Владимира Путина посетить Владивосток. Публикуем письмо с сокращениями, поскольку идет избирательная кампания и мы не можем агитировать за какого-либо кандидата:

«Здравствуйте Владимир Владимирович! Меня зовут Кристина Погодаева, мне 10 лет, я учусь в 4-м классе. У меня в школе во Владивостоке в гимназии №2 18 марта будет ярмарка. На ярмарке все будет по 10 рублей. Так как в этот день будут выборы, я хочу сделать много всего такого, что связанно с выборами. Например, рисунки о выборах. Или поделки, сделанные своими руками. Я бы очень хотела, что Вбы вы пришли на нашу ярмарку. Приглашаем Вас! Владимир Владимирович, обязательно приезжайте!».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.