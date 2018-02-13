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"Владимир Владимирович, обязательно приезжайте!"
В редакцию «Золотого Рога» пришло письмо от владивостокской школьницы, в котором она просит Президента России Владимира Путина посетить Владивосток. Публикуем письмо с сокращениями, поскольку идет избирательная кампания и мы не можем агитировать за какого-либо кандидата:
«Здравствуйте Владимир Владимирович! Меня зовут Кристина Погодаева, мне 10 лет, я учусь в 4-м классе. У меня в школе во Владивостоке в гимназии №2 18 марта будет ярмарка. На ярмарке все будет по 10 рублей. Так как в этот день будут выборы, я хочу сделать много всего такого, что связанно с выборами. Например, рисунки о выборах. Или поделки, сделанные своими руками. Я бы очень хотела, что Вбы вы пришли на нашу ярмарку. Приглашаем Вас! Владимир Владимирович, обязательно приезжайте!».
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Комментарии
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Баррель 14:59, 13.02.2018#
Хочется Кристине посоветовать:занимайся в данный момент своей непосредственной работой - учёбой, и возможно ты тоже закончишь какой-нибудь ВУЗ с отличием, как это сделала Ксения, и возможно ты будешь умнее своих родителей, не без участия которых это письмо написано, и наконец, возможно ты поймешь, что вокруг тебя происходит на самом деле! PS. Надпись в пунктирной рамочке ещё и настораживает. . . родители, сводите дочку к психологу и Вам там будет счастье!
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Наивная девочка, замороченная пропагандой взрослых. . . . Интересно, что она скажет, прочитав своё же письмо, скажем, лет через 10, когда Россия окончательно превратится в отсталую от передового мира техологически и демократически страну, но всё с тем же ей так сейчас "горячо любимым" персонажем)))). . . .