www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.06 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 61.77 р. 10 CNY: 84.41 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке начинаются бесплатные курсы по русскому языку

13 Февраля 2017, 08:36 | Владивосток

На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.

Слушателям подготовительных курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта-2017, поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку на диктанте.

«Подготовительны е курсы Тотального диктанта – это уникальная современная интерактивная образовательная программа, подготовленная лучшими российскими специалистами в области русского языка. Программа подходит абсолютно для всех, каждый, кто хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно бесплатно, под руководством лучших преподавателей Владивостока и с максимальной эффективностью», - рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Готовиться к Тотальному диктанту горожане смогут сразу на двух площадках - во ВГУЭС и ДВФУ. Занятия в ДВФУ начнутся 18 февраля и будут проходить каждую субботу в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D346, с 13:30 до 15:00.

ВГУЭС начнет проводить подготовительные курсы 3 марта и далее каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457 (центральный вход, четвертый этаж).

Вход в университеты для слушателей курсов будет осуществляться без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно будет иметь паспорт.

Напомним, что Владивосток в шестой раз присоединится к международной акции, которая пройдет 8 апреля 2017 года в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. По традиции текст диктанта специально напишет один из современных российских писателей, имя которого пока сохраняется втайне.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Тотальный диктант  грамотность  русский язык  владивосток  2017 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru