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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
В предстоящие выходные – 14 и 15 февраля – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий:
Культурно-массовые и познавательные мероприятия:
14 февраля в 11 часов - урок по «Основам Photoshop» для детей в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10). Вход свободный.
14 февраля в 11 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров и открыток к Дню всех влюблённых в библиотеке № № 17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Для участников предлагается подборка книг по теме мастер-класса, а также имеются все необходимые материалы для творчества - цветная бумага, карандаши, фломастеры и прочее. Освоить самые различные техники изготовления символов любви помогут и библиотекари. Вход свободный.
14 февраля в 12:30 - очередное занятие «Школы читателя» для самых маленьких горожан (5-8 лет) в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). На занятиях школы юные читатели учатся понимать книги, находят любимых авторов и жанры. Вход свободный.
14 февраля в 13 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке № 7 (ул. Терешковой, 23, Тел: 227-37-84).Вход свободный.
14 февраля в 13 часов - урок по «Основам Photoshop» для взрослых в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10). Вход свободный.
14 февраля в 14 часов - очередное занятие «Школы читателя» для самых маленьких горожан (5-8 лет) в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45; тел.: 264-15-60). На занятиях школы юные читатели учатся понимать книги, находят любимых авторов и жанры. Вход свободный.
14 февраля в 15 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, Тел: 261-24-30).Вход свободный.
14 февраля в 15 часов - «Веселый английский» - уроки игрового английского языка в рамках проекта «English corner» в муниципальных библиотеках Владивостока. Уроки для ребят 5 – 7 лет пройдут: в библиотеке-салоне №1 им. А.С. Пушкина (ул. Светланская, 55; тел. 222-35-73), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96). Вход свободный.
14 февраля в 15 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21, тел.: 227-84-10). Вход свободный.
14 февраля в 16 часов – заседание круглого стола литературного объединения «Исправляй» в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76; тел.: 243-07-35). Всем желающим предлагают обсудить различные литературные произведения. Вход свободный.
15 февраля в 12:30 - памятное мероприятие, посвященное 26-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана около Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ». Почтить память погибших в этот день соберутся ветераны боевых действий, матери, вдовы и родственники погибших, члены общественных организаций, представители власти, воспитанники военно-патриотических клубов и общественность. Вход свободный.
15 февраля в 13 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке № 7 (ул. Терешковой, 23, Тел: 227-37-84).Вход свободный.
15 февраля в 14 часов – психологический тренинг «Эскалация позитива» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.
15 февраля в 15 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, Тел: 261-24-30).Вход свободный.
15 февраля в 15 часов - работа творческой мастерской, проведение мастер-классов по изготовлению сувениров, книжных закладок, открыток, аппликаций, украшений и многого другого в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21, тел.: 227-84-10). Вход свободный.
Спортивные события:
14 февраля в 10 часов – в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (о. Русский пос. Аякс 22) во Владивостоке состоится открытый чемпионат Дальневосточного федерального округа по ушу.Вход свободный.
14 февраля в 10 часов – турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока, полуфинал. «Аскольд-2» – «Дальневосточный банк» (ул. Жигура, 52а, школа № 67). Администрация Владивостока приглашает поддержать хоккеистов всех желающих. Вход свободный.
14 февраля в 10 часов – турнир по дворовому хоккею на «кубок Надежды». «Ураган» – «Спарта» (Проспект 100-летия Владивостока, 29а, школа № 38). Администрация Владивостока приглашает поддержать хоккеистов всех желающих.Вход свободный.
14 февраля в 10 часов – турнир по дворовому хоккею на «кубок Надежды». «Викинги» - «Змеинка» (ул. Русская, 86, хоккейная коробка Рубин). Вход свободный.
14 февраля в 11 часов - турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока, полуфинал. «Морозовцы» – «Почтенное общество» (ул. Героев Хасана, 12, район Школьной). Администрация Владивостока приглашает поддержать хоккеистов всех желающих. Вход свободный.
14 февраля в 12 часов - детский турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока. «Спарта» (школа Русич) – «Аскольд-3» (Проспект 100-летия Владивостока, 29А, школа № 38). Вход свободный.
14 февраля в 12 часов - детский турнир по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока. «Таврия» – «Адмиральцы» (ул. Адмирала Невельского, 31, школа № 80). Вход свободный.
15 февраля в 10 часов – турнир по дворовому хоккею, матч за третье место «Кубка главы Владивостока» (ул. Героев Хасана, 12, район Школьной). Администрация Владивостока приглашает поддержать хоккеистов всех желающих. Вход свободный.
15 февраля в 10 часов – турнир по дворовому хоккею, финальный матч на «Кубок надежды» (ул. Русская, 86, хоккейная коробка Рубин). Вход свободный.
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