Дорожные службы Владивостока проводят наладку светофоров на остановке "Дальпресс"

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. Движение на перекрёстке проспекта «Красного Знамени» и Океанского проспекта с 13 февраля регулируется светофорным объектом.

В настоящее время отдел безопасности дорожного движения проводит мероприятия по настройке светофоров и выбирает оптимальные для регулирования движения фазы работы. По оценке специалистов, организационные мероприятия будут завершены уже к концу недели.

Как уже сообщал "ЗР", с сегодняшнего дня изменилось местоположение остановки общественного транспорта "Дальпресс". Автобусы, следующие по маршрутам №№ 7т, 19, 51, 54, 55, 59, 60, 73, 81, 98д, останавливаются на новой остановке, в кармане около ТЦ "Галерея" по Океанскому проспекту, 69.

Заметим, что с самого утра этот район собрал огромную пробку начиная от Первой Речки - автолюбители еще не привыкли к новому движению. Однако горожане-пешеходы, так ратовавшие за перенос опасного перехода (причем и в администрации города его признали опасным), с ослиным упорством пытаются перебежать дорогу по старому маршруту к "В-Лазеру". Причем не взирая на возраст - и мужчины в самом рассвете лет, и дамы бальзаковского возраста с авоськами и без - лезут через и под леера, пытаясь, видимо, укоротить среднюю продолжительность жизни в стране и испортить показатели ГИБДД. Что ж, дорогие кегли, игра в дорожный боулинг продолжается?



Мария Кузовлева, «Золотой Рог».