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Владивосток удивил необычными автомобилями
Редакция Всероссийского автомобильного портала Drom.ru составила список самых примечательных автомобилей из базы объявлений сайта.
Владивосток удивил британским ретро-каром и одноместной Toyota.
Автомобиль ныне несуществующей британской марки Austin Allegro 1978 г.в (250 000 руб) последние 15 лет стоит в пыльном ангаре без движения. Машина дошла до наших дней в относительно целом виде, однако на ходу она сейчас или нет, владелец не уточняет. Интересно, что в 2008 году британцы признали эту модель «самым плохим автомобилем за всю историю индустрии» за плохое качество сборки и склонность к коррозии.
Другой необычный автомобиль из Владивостока — электрокар Toyota Coms 2013 г.в (235 000 руб). Рассчитанный на одного пассажира, этот компактный авто длинной всего 2,3 м способен проехать на одном заряде 50 км и развить максимальную скорость в 60 км/ч. А его дизайн скорее напоминает концепт-кар, сообщает пресс-служба автомобильного портала Drom.ru.
В список необычных авто Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. Например, ОКА-кабриолет из Кабардино-Балкарии и Москвич на гусеничном ходу из Перми. В базе актуальных объявлений сайта есть атомобиль-телезвезда Ford Еxcalibur и мечта многих фанатов кино «Назад в будущее» DeLorean DMC-12.
Фото: автомобильный портал Drom.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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