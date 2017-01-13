www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.5 р. 100 JPY: 52.14 р.
EUR: 63.28 р. 10 CNY: 86.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивосток удивил необычными автомобилями

13 Января 2017, 09:38 | Владивосток

Редакция Всероссийского автомобильного портала Drom.ru составила список самых примечательных автомобилей из базы объявлений сайта.

Владивосток удивил британским ретро-каром и одноместной Toyota.

Автомобиль ныне несуществующей британской марки Austin Allegro 1978 г.в (250 000 руб) последние 15 лет стоит в пыльном ангаре без движения. Машина дошла до наших дней в относительно целом виде, однако на ходу она сейчас или нет, владелец не уточняет. Интересно, что в 2008 году британцы признали эту модель «самым плохим автомобилем за всю историю индустрии» за плохое качество сборки и склонность к коррозии.

 


 

 

Другой необычный автомобиль из Владивостока — электрокар Toyota Coms 2013 г.в (235 000 руб). Рассчитанный на одного пассажира, этот компактный авто длинной всего 2,3 м способен проехать на одном заряде 50 км и развить максимальную скорость в 60 км/ч. А его дизайн скорее напоминает концепт-кар, сообщает пресс-служба автомобильного портала Drom.ru.


 

В список необычных авто Drom.ru также попали уникальные самособранные автомобили, редкие ретро и нестандартные тюнинг-проекты со всей России. Например, ОКА-кабриолет из Кабардино-Балкарии и Москвич на гусеничном ходу из Перми. В базе актуальных объявлений сайта есть атомобиль-телезвезда Ford Еxcalibur и мечта многих фанатов кино «Назад в будущее» DeLorean DMC-12.

Фото: автомобильный портал Drom.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: ретро-кар  автомобиль  toyota  владивосток  дром 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru