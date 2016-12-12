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Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России
Самыми прозрачными в Российской Федерации признаны закупки во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В конце минувшей недели краевая столица получила в Москве диплом Национального рейтинга прозрачности закупок «Гарантированная прозрачность» по итогам 2016 года. Это высшая оценка в рейтинге среди государственных заказчиков муниципального уровня: у Владивостока самое большое количество баллов.
Высшие строчки рейтинга в других категориях заняли также г. Москва (государственные заказчики регионального уровня), Федеральное агентство по управлению госимуществом (государственные заказчики федерального уровня), а также «Росатом» (государственные корпоративные заказчики).
Среди городов, помимо Владивостока, названы также Пермь, Сургут, Петропавловск-Камчатский, Курск, Хабаровск.
Среди самых непрозрачных – Федеральное агентство технического регулирования и метрологии, Белгородская область, г. Элиста, Международный аэропорт Внуково.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области непрерывного мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства. Всего в рейтинге в этом году проанализирована закупочная деятельность 70 крупнейших государственных заказчиков федерального уровня, 83 субъекта РФ и 85 крупнейших муниципальных образования, а также корпоративные закупщики.
Владивосток уже четвертый год подряд подтверждает высокий уровень прозрачности закупок. Так, в прошлом году приморская столица получила сертификат «Высокая прозрачность».
Напомним, согласно федеральному законодательству в городе с помощью конкурсов и аукционов проводятся закупки работ по ремонту и строительству дорог, жилых домов, зданий школ и детских садов, по уборке и благоустройству городских территорий, услуг по организации праздников, содержанию образовательных, спортивных сооружений и многое другое.
С начала текущего года администрация Владивостока разместила товаров, работ и услуг для нужд города на сумму более 4,5 млрд. рублей. За счет конкуренции экономия составила более 400 млн. рублей.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области непрерывного мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления фактов сговора, минимизации проблемы коррупции при госрасходах, выявления наиболее распространенных отклонений на рынке госзаказа. Ежегодно, начиная с 2006 года, аналитический центр осуществляет сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок крупнейших государственных и корпоративных закупщиков, установления причин различий в оценках, выявления и распространения лучших практик управления закупочной деятельностью. Итоги нынешнего рейтинга подведены по результатам работы с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года.
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