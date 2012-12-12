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Под Новый год приморские пункты пропуска в Китай будут работать до последнего туриста
Пункты пропуска в Приморье на российско-китайской границе в пиковые дни новогодних праздников будут работать "до последнего туриста", сообщила помощник руководителя Дальневосточного управления Росграницы Наталья МАКАРЕВИЧ.
"В дни пиковых нагрузок в новогодние праздники в пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный" режим работы будет продлен на час. В новогодние праздники контролирующие органы будут работать, пока не оформят последнего туриста", - сказала Наталья Макаревич.
Ранее власти Приморья предупредили туристов о повышенной нагрузке на пункты пропуска "Краскино" и "Пограничный" на российско-китайской границе в предновогодние дни, и не исключают появление "пробок". Так, количество заявок, поданное турфирмами на 29 и 31 декабря, в три раза превышает пропускную способность пункта пропуска "Краскино".
Всем туристам при покупке путевок настоятельно рекомендовано обратить внимание на тип автобуса - регулярный или нерегулярный. При приобретении путевок на нерегулярные автобусные рейсы туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще, так как прохождение границы дополнительными (нерегулярными) автобусами осуществляется только в возможные промежутки времени между регулярными (рейсовыми) автобусами. В связи с максимальной загруженностью пунктов пропуска в период новогодних праздников вероятность возникновения таких промежутков равна нулю. Путевка на нерегулярные автобусные рейсы стоит дешевле, чем на регулярные рейсы, поэтому такие турпакеты пользуются популярностью, однако не все турфирмы предупреждают клиентов о правилах работы нерегулярных маршрутов.
Напомним, что 3 ноября 2012 года в автомобильных пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный" не смогли пересечь российско-китайскую государственную границу 13 автобусов. В результате свыше 450 жителей Приморского края, простояв на границе около 10 часов, не осуществили запланированную поездку в Китай. Эта ситуация была рассмотрена на совещании в администрации Приморского края, которое провел вице-губернатор Александр ЛОСЬ.
Одним из результатов совещания стало опубликование специальной памятки для туристов, в которой указывается время возможного ожидания на границе и тип автобуса (регулярный или дополнительный). Такие памятки должны получать все, кто приобретает путевки.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой рог", Владивосток.
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