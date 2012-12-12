Во Владивостоке появится детский сад с огородом

Во Владивостоке началась капитальная реконструкция еще одного большого здания детского сада на улице Гульбиновича, 4. Более 15 лет эти помещения занимала налоговая инспекция. И вот теперь по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва договор аренды расторгнут и детский сад после ремонта вернется в полное распоряжение владивостокских малышей.

Особенностью нового проекта станет то, что помимо традиционных прогулочных площадок на территории предусмотрен небольшой огород - здесь ребята смогут сажать морковь, капусту, другие овощные культуры и почувствовать себя настоящими агрономами. Также, согласно проекту, в садике будут зал для ритмики и музыкальный зал, спальни, комнаты для игр, современный пищеблок. Потолки в помещениях будут подвесными, полы теплыми, на стенах – художественная роспись. По периметру учреждения установят камеры видеонаблюдения - для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Масштабная реконструкция здания на Гульбиновича, 4 началась на этой неделе. За долгие годы использования не по профилю здание пережило не одну перепланировку, поэтому теперь строители демонтируют внутренние перегородки, чтобы привести помещения в соответствие с нормами обустройства детского учреждения, меняют окна, ремонтируют кровлю. Фасад также нуждается в ремонте.

Строители планируют завершить все работы к августу будущего года. Тогда сюда смогут пойти 120 малышей Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.