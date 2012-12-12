Владивостокская трамвайная линия не объект саммита, она его жертва

«Еще не поздно сделать остановку», - решили жители Владивостока, проголосовав за восстановление трамвайной линии

В ближайшее время будет начато проектирование трамвайной линии где-то в районе улицы Борисенко в краевом центре. Это решение принято губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ на основании результатов голосования по обустройству объектов саммита АТЭС, которые проводила созданная по идее губернатора рабочая группа. Наибольшую поддержку получило предложение по восстановлению трамвайной линии на маршруте Спортивная – Сахалинская.

Строго говоря, трамвайная линия не объект саммита, она его жертва. Под трамвайными рельсами проложен коллектор, а вот по поводу восстановления линии разгорелось аж два спора. Первый - кому вновь рельсы класть: водоканалу, проложившему коллектор, или муниципалитету. Второй даже не спор, а целый запрет: вроде бы по неким инженерно-техническим причинам нельзя прокладывать рельсы вдоль всякого рода труб. Вот поперек можно, а вдоль нельзя.

Так что заявление о том, что «будет начато проектирование трамвайной линии», опять вызывает вопросы. Где? По старому месту или будет найден новый вариант прокладки путей где-то на улице Борисенко (или на другой какой улице)? И еще: кто этим будет заниматься? Администрация краевого центра по поручению губернатора или службы краевой администрации? Отсюда опять вытекает вопрос, в каком доме – Сером или Белом – сидит хозяин города?

Впрочем, не все ли нам равно? Раз власть сказала «а», мол, будет, как люди скажут, пусть теперь говорит «б» и выполняет обещанное - никто ж за язык не тянул? Важно, чтобы к мнению жителей Владивостока прислушались до конца - горожанам нужен трамвай и точка! – а не ссылались потом на трудности невыполнимости обещанного. Хотя начать проектирование - это не обещать построить…

Голосование по обустройству объектов саммита шло в течение нескольких недель. В нем приняли участие 3 тыячи человек, причем организаторы позаботились о том, чтобы никто не мог проголосовать дважды.

Предложения были разбиты на группы по каждому из объектов и опубликованы в соответствующих разделах на сайте администрации края. По словам руководителя группы по общественной приемке объектов саммита АТЭС Марины ШЕМИЛИНОЙ, обрабатываются все предложения, в частности составляется ранжирование предложений по значимости и график их исполнения. Вот на график и хочется посмотреть.

Так за что активные граждане еще проголосовали? Поскольку каждый второй во Владивостоке если не автомобилист, то специалист по организации дорожного движения, то очень многие предложения касаются именно обустройства дорог. То есть как обустроить кампус ДВФУ, чтобы из окон не дуло и студенты не мерзли, или что такое сделать, чтобы аэроэкспресс (объект саммита, между прочим) подходил к прибытию московского (большого) рейса, а не ходил пустым, как это кому-то удобно (или выгодно), через два часа на третий, идей не было. Все идеи – про автодороги.

Среди предложений по обустройству участка автомобильной дороги М-60 – строительство развязки в районе остановки транспорта «Заря». Создание около путепровода на развязке М-60 – бухта Лазурная, разворота для обратного движения в сторону города. При этом разворот предлагается сделать непосредственно под эстакадой. Для разгрузки транспортных потоков предлагается создать развязки и обеспечить связь трассы Седанка – Патрокл с улицей Выселковой и 71 мкр. Создать развязку трассы с дорогой по ул. Фадеева, в районе золоотвала, обеспечив выезд/заезд на трассу Горностай - Шамора со стороны бухты Патрокл и со стороны Седанки.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».