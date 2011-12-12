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Во Владивостоке создан филиал Фонда социального страхования

12 Декабря 2011, 03:25 | Владивосток

40 тысяч предприятий города Владивостока с 1 сентября 2011 года осуществляют взаимодействие с Фондом социального страхования через вновь созданный филиал №3 Приморского регионального отделения ФСС РФ.

До этого момента в Региональном отделении существовало 7 филиалов в Находке, Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске и Дальнереченске. С владивостокскими работодателями вопросами социального обеспечения сотрудников занимались специалисты Регионального отделения ФСС.

Созданный во Владивостоке Филиал № 3 осуществляет сбор страховых взносов, ведет прием отчетности, контролирует выделение средств из бюджета ФСС на возмещение произведенных предприятиями расходов по оплате больничных листов, пособий пострадавшим на производстве и других выплат работникам. Филиал наделен правом регистрации страхователей, выделения средств на финансирование предупредительных мер, направленных на улучшение условий труда и охрану здоровья сотрудников предприятий, уплачивающих страховые взносы в ФСС.

Под защитой социальных гарантий, определенных Конституцией и Законами Российской Федерации, во Владивостоке находится 350 тысяч официально трудоустроенных граждан.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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