Владивостокский Вечный огонь застрахован

В преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне филиал одной из страховых компаний во Владивостоке застраховал Вечный огонь памятника морякам торгового флота на период с 1 по 31 мая.

Вечный огонь застрахован как опасный производственный объект, и в случае аварии или инцидента компания обещает возместить вред, нанесенный лицам и окружающей среде. Страховая компания "Инногарант" работает на рынке страховых услуг с 2001 года и имеет опыт в страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, сообщает Vl.Ru.