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Владивостокский Вечный огонь застрахован
12 Декабря 2011, 03:26 | Владивосток
В преддверии празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне филиал одной из страховых компаний во Владивостоке застраховал Вечный огонь памятника морякам торгового флота на период с 1 по 31 мая.
Вечный огонь застрахован как опасный производственный объект, и в случае аварии или инцидента компания обещает возместить вред, нанесенный лицам и окружающей среде. Страховая компания "Инногарант" работает на рынке страховых услуг с 2001 года и имеет опыт в страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, сообщает Vl.Ru.
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