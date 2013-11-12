Во Владивостоке прошел масштабный российско-корейский форум знаний

В столице Приморского края прошел российско-корейский форум с бесхитростным, но от этого не менее значимым названием «Пути повышения эффективности обмена знаниями», организаторами которого стали Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, ВГУЭС и Корейский славянский научный центр. Мероприятие стало первым в своем роде за всю двадцатилетнюю историю дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей.

Напомним, 13 ноября состоится визит президента РФ Владимира ПУТИНА в Республику Корея с целью подписания Соглашения о двустороннем безвизовом режиме. По мнению корейских специалистов, в случае успешной договоренности Россия и Корея смогут сотрудничать как сопредельные страны и в полной мере поддерживать стратегическое партнерство. Г-н КО Сан Ду, профессор сеульского университета «Ёнсэ», считает, что для как можно более успешного сотрудничества Корее и России необходимо разработать комплексную дорожную карту, а также обеспечить свободное передвижение товаров посредством соглашения о свободной торговле.

Двадцать насыщенных лет

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н ЛИ Ян Гу:

- За прошедшие 20 лет дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией мы добились значительных успехов в укреплении дружбы между нашими странами, но я надеюсь, будущее двадцатилетие даст нам новый стимул и потенциал для дальнейшего развития отношений. Когда я посетил Якутию, то своими глазами увидел, каких достижений в области технологий добились российские ученые и насколько в России развита образовательная система. У нас тоже есть свои плюсы: в Корее много возможностей полезно и рационально использовать технологии. У нас существует пословица: если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь идти дальше, надо идти вдвоем. Я думаю, что базовая наука и применение технологий могут хорошо сочетаться. Мы должны работать сообща.

Как в свою очередь заметил заместитель председателя Законодательного Cобрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ, дипломатические отношения между Дальним Востоком и Республикой Корея складывались годами. По многим признакам видно, что они развиваются весьма удачно. Многие жители России ездят в Корею, чтобы поправить здоровье, отдохнуть, посещают разные корейские города с туристическими и иными целями. Во Владивостоке регулярно проходят Дни Кореи, мастер-классы корейской кухни, олимпиады по корейскому языку. Корейские и русские студенты проходят обучение по обменным программам. В мае 2013 года прошел третий Дальневосточный российско-корейский форум.

- Руководство страны говорит, что необходимо развивать приграничные отношения в сфере культуры, образования и экономики, - сообщил Джамбулат Текиев.

От нашего университета вашему

Одной из основных тем выступлений стала сфера образования. По мере углубления процессов глобализации все более актуальной становится цель подготовки профессиональных кадров, способных эффективно работать в условиях интеграции знаний и культур. Сотрудничество представителей сферы науки строит платформу для взаимообмена знаниями, внедрения совместных разработок в экономике, обеспечивает повышение качества профессионального образования. Ученые, преподаватели и студенты, вовлеченные в общие проекты, вносят важный вклад в укрепление межличностных и профессиональных отношений. Это служит сближению ученых сообществ сопредельных государств.

Геннадий Лазарев, ректор ВГУЭС:

- В период 2010-2013 гг. более семидесяти студентов нашего университета приняли участие в обменных программах и прошли стажировку в южнокорейских образовательных учреждениях. Ежегодно корейские студенты приезжают в наш университет, где изучают русский язык, знакомятся с культурой и традициями нашей страны. Подобные мероприятия способствуют объединению энергии, интересов и способностей молодых людей обеих стран ради процветания международных отношений, а также поиска новых идей и форм сотрудничества для создания более тесного общения и дружеской атмосферы. Мы рассматриваем взаимодействие между университетами России и Кореи как важный фактор их интеграции в образовательное и научное пространство стран АТР.

Единый взгляд на две Кореи

Участники форума сошлись во мнении, что Приморский край весьма заинтересован в развитии сотрудничества между соседними странами. В частности, саммит АТЭС, успешно проведенный в 2012 году, дал мощный толчок для развития взаимосвязей в АТР. Было отмечено, что именно Южная Корея имеет наибольшие преимущества для развития дружбы и сотрудничества с Россией.

- В последнее время в Северо-Восточной Азии снова поднимаются территориальные споры. Территориальная экспансия – это идеология старого времени, она является игрой с нулевой суммой и приводит к военным конфликтам, - говорит г-н Ко Сан Ду, профессор университета «Ёнсэ». - Германия пыталась утвердить гегемонию в двух мировых войнах, что привело только к поражению и разорению страны. Сейчас Европа стремится к миру и процветанию посредством взаимосвязей, и страны АТР тоже должны делиться ценностями с помощью трансграничного сотрудничества. Экономическая и культурная конкуренция – это игра с обоюдными выигрышами, сопровождаемая сотрудничеством и контактами.

Профессор отметил, что в последнее время в своей политике в отношении Юга и Севера Кореи Россия старается перейти от сбалансированной политики к взаимосвязанной. Если раньше у России к Южной и Северной Корее был раздельный подход, то сейчас политика в отношении Корейского полуострова - это стратегия экономического сотрудничества и укрепления мира на основе объединенного подхода к Южной и Северной Корее.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.