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Посольство Индонезии преподнесло ДВФУ полезные подарки
в Школе региональных и международных исследований представитель посольства Республики Индонезия в России торжественно передал Культурно-образовательному центру Республики Индонезия ДВФУ полезные подарки — оргтехнику и учебную литературу.
На встрече присутствовал директор центра Юрий Москалев, руководитель университетской программы подготовки специалистов по Южной и Юго-Восточной Азии Александр Соколовский, студенты и преподаватели. Подарки вручил профессор Университета имени Ганеша (остров Бали, Индонезия) И Геде Будаси (Dr. I Gede Budasi), который уже третий месяц работает в ДВФУ.
— Министерство образования и посольство Индонезии поручило мне и впредь развивать сотрудничество с Россией, — отметил И Геде Будаси. — В последнее время посольство уделяет большое внимание индонезийскому центру ДВФУ, что способствует повышению качества изучения индонезийского языка в Федеральном университете.
И Геде Будаси был приятно удивлен высоким уровнем подготовки студентов ДВФУ и выразил уверенность, что в будущем из них получатся хорошие специалисты.
Александр Соколовский поблагодарил посольство Республики Индонезия за помощь университетскому центру.
— 10 октября у нас гостила делегация дипломатов из Индонезии, — рассказал Александр Якубович. — Тогда посол заметил, что центру не хватает оргтехники и пообещал помочь. Как мы видим, он выполнил обещание. Сегодня нам передали первую часть щедрого подарка. Совсем скоро мы получим еще большой проектор, дополнительную учебную литературу и диски для аудирования.
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