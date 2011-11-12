Посольство Индонезии преподнесло ДВФУ полезные подарки

в Школе региональных и международных исследований представитель посольства Республики Индонезия в России торжественно передал Культурно-образовательному центру Республики Индонезия ДВФУ полезные подарки — оргтехнику и учебную литературу.

На встрече присутствовал директор центра Юрий Москалев, руководитель университетской программы подготовки специалистов по Южной и Юго-Восточной Азии Александр Соколовский, студенты и преподаватели. Подарки вручил профессор Университета имени Ганеша (остров Бали, Индонезия) И Геде Будаси (Dr. I Gede Budasi), который уже третий месяц работает в ДВФУ.

— Министерство образования и посольство Индонезии поручило мне и впредь развивать сотрудничество с Россией, — отметил И Геде Будаси. — В последнее время посольство уделяет большое внимание индонезийскому центру ДВФУ, что способствует повышению качества изучения индонезийского языка в Федеральном университете.

И Геде Будаси был приятно удивлен высоким уровнем подготовки студентов ДВФУ и выразил уверенность, что в будущем из них получатся хорошие специалисты.

Александр Соколовский поблагодарил посольство Республики Индонезия за помощь университетскому центру.

— 10 октября у нас гостила делегация дипломатов из Индонезии, — рассказал Александр Якубович. — Тогда посол заметил, что центру не хватает оргтехники и пообещал помочь. Как мы видим, он выполнил обещание. Сегодня нам передали первую часть щедрого подарка. Совсем скоро мы получим еще большой проектор, дополнительную учебную литературу и диски для аудирования.