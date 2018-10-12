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Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос

12 Октября 2018, 16:30 | Владивосток

Ответы на него он просит размещать на его странице в социальной сети

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он обратился к горожанам с вопросом, ответ на который просит разместить на его странице:

«Дорогие друзья и все те, кто заходит на мои страницы в социальные сети, читает мои посты и интересуется ходом нашего дела. С июня этого года пошёл уже третий год с момента моего заключения под стражу. Все это время я понемногу рассказываю вам о том, как я живу в СИЗО, о своём быте, делюсь подробностями судебного разбирательства, своими мыслями на другие разные темы, вспоминаю работу с городским хозяйством и так далее. А вы в своих комментариях даете очень ценную для меня обратную связь - ваши отклики я с интересом читаю.

Недавно поймал себя на мысли, что мне бы хотелось узнать от вас - горожан, а какой сейчас Владивосток? Ведь наверняка что-то изменилось в городе за это время. Наверняка открыли какие-то новые городские общественные пространства, памятники? или центры по типу «ЗАРЯ», вкусные кафе, рестораны. Чем сейчас живёт город? Вы своей прямолинейностью и открытостью как никто лучше можете передать сегодняшнюю атмосферу.

Проще говоря, в этом посте я хочу вас попросить написать в комментариях, так сказать, народные новости о нашем городе, пишите всё, о чём пожелаете, и что, на ваш взгляд, поможет создать образную картину Владивостока. Интересно, ваш Владивосток и мой - похожи?»

Фото Алексея ВОРОНИНА, газета «Владивосток».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: развитие  прокуратура  УК  СИЗО  Пушкарёв  город  обвинение  защита  статья  мэр 



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