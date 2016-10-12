Депутаты Думы города Владивостока приняли участие в заседании Совета по стратегическому развитию Владивостока, которое состоялось в администрации города. Участники заседания обсудили итоговую презентацию актуализированной Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года с продлением срока действия до 2030 года, подготовленную ведущими приморскими учеными.

Актуализированный проект Стратегии-2030 представил профессор ДВФУ Александр Абрамов. По его словам, в обновленной версии Стратегии учтены изменения экономической конъюнктуры, произошедшие в последние годы, а также создание новых институтов развития – режима Свободного порта и Территорий опережающего социально-экономического развития. Тем не менее, миссия города на ближайшие полтора десятилетия должна остаться практически неизменной, считают ученые: Владивосток-2030 – это безопасный город с высокой бюджетной обеспеченностью, новой структурой экономики и высоким качеством жизни. Международную роль города предлагается усилить созданием Центра мониторинга и обеспечения безопасности на случай чрезвычайных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который работал бы под эгидой Организации Объединенных Наций.

По расчетам ученых, при сохранении темпов развития города, достигнутых в 2013-2015 годах, к 2030 году экономика Владивостока вырастет в 9 раз, при этом ведущее место в ее структуре займет финансовая деятельность. Рост налоговых поступлений в бюджет Владивостока предполагается в 17 раз по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, по каждому из основных направлений развития Владивостока подготовлена «дорожная карта» - список конкретных проектов, план и стоимость их реализации, источники финансирования. Для обсуждения предлагается 83 проекта на общую сумму более 1 трлн. рублей. Александр Абрамов подчеркнул, что все эти проекты принесут городу прибыль, но в разные сроки. Не менее важно продолжать развивать бренд Владивостока, повышать его известность за пределами региона, считают разработчики документа.

Участники заседания сошлись во мнении, что Стратегия развития Владивостока на период до 2030 года должна учитывать интересы всех жителей Владивостока. По мнению председателя Думы города Владивостока Елены Новицкой, необходимым условием подготовки Стратегии является анализ развития соседних муниципалитетов – необходимо, чтобы развитие агломерации не приводило к потере Владивостоком своего промышленного и человеческого потенциала.

- Мы увидели практически завершенную идеологию развития Владивостока, яркий образ города, в котором мы будем жить в 2030 году. Сегодня определены цели, которых предполагается достичь за этот период, пути их достижения. Это очень важно, потому что горожане должны представлять, в каком городе жить им и их детям через 15 лет. Большое внимание уделено развитию гражданского общества, повышению роли общественных организаций в жизни города. Следующий этап – обсуждение конкретных проектов развития Владивостока, предложенных научным сообществом в рамках подготовки Стратегии-2030. Это обсуждение будет, как и прежде, идти при активном участии депутатов Думы, - прокомментировала итоги заседания Совета по стратегическому развитию Елена Новицкая.

- Работа по актуализации Стратегии-2030 – очень своевременная и очень трудоемкая. Формулируя обновленную Стратегию, надо понимать, что развитие Владивостока – это потребность всей нашей страны, которая совпадает с потребностями жителей города. Важно, что в проекте есть инициативы и предложения, сформированные непосредственно горожанами, - говорит председатель комитета Думы города Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.

- Стратегия-2030 должна максимально учитывать текущую ситуацию и перспективные тренды развития Владивостока. В этом состоит главная задача общественного обсуждения проекта, - считает председатель комитета Думы города Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности Дмитрий Сулеев.

- Стратегическое развитие Владивостока зависит от наполнения городского бюджета. В последние годы внимание к нашему городу возросло – как со стороны президента и правительства, так и со стороны иностранных инвесторов и туристов. И сегодня важно сделать так, чтобы эта заинтересованность привела к росту доходов бюджета. Это позволит развивать социальную сферу, воплощать в жизнь самые смелые проекты, - уверен заместитель председателя комитета Думы города Владивостока по социальной политике и делам ветеранов Дмитрий Легкий.

Напомним, что с самого начала работы по актуализации Стратегии-2030 депутаты Думы активно участвуют в деятельности рабочих групп, отвечающих за отдельные направления этого документа. Проект обновленной Стратегии несколько раз обсуждался в формате «круглых столов», проводимых в Думе. Предложения, внесенные депутатами в ходе этих обсуждений, будут учтены при подготовке итоговой версии Стратегии развития Владивостока.

Ожидается, что вскоре документ будет представлен администрацией города для утверждения Думой Владивостока. Одобренная депутатами и населением Стратегия-2030 станет основой для бюджетного планирования, разработки муниципальных программ, внесения изменений в Генеральный план и иных решений, которые будут приниматься во Владивостоке в ближайшие полтора десятилетия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.