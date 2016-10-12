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Во Владивостоке сегодня не будет воды до 20.00 (Адреса)
Сегодня, 12 октября, несколько домов Владивостока останутся без горячего и холодного водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Приморский водоканал.
Отключение продлится с 08.00 до 20.00 по следующим адресам:
ул. 100 лет Владивостоку 76-150, 107-159е.
ул. Адмирала Горшкова.
ул. Адмирала Смирнова.
ул. Анны Щетининой.
ул. Арсенальная 15.
ул. Академика Воронова.
ул. Академика Кроушанова.
ул. Горького.
ул. Давыдова 7, 7а, 11, 16-38, 21, 23, 29-33а.
ул. 1-ая Дачная.
ул. Кирова 2-14/2.
ул. Лесная 12.
ул.Маковского 2-10, 3, 5, 30, 30а, 30б, 180.
ул. Менделеева 14.
ул. Мусоргсокого 1-3, 13-19, 24-38, 25-39, 46, 47, 49, 63-81, 89-95.
ул. Полетаева.
ул. Профессора Куренцова.
ул. Радио 9, 11, 34-40, 50.
ул. Русская 21-25, 49-53б.
ул. Узбекская 13, 13а, 15, 15а.
ул. Хивинская 17.
С 09.00 до 20.00:
ул. Кирова 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з.
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