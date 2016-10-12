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Во Владивостоке сегодня не будет воды до 20.00 (Адреса)

12 Октября 2016, 12:25 | Владивосток

Сегодня, 12 октября, несколько домов Владивостока останутся без горячего и холодного водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Приморский водоканал.

Отключение продлится с 08.00 до 20.00 по следующим адресам:

ул. 100 лет Владивостоку 76-150, 107-159е. 

ул. Адмирала Горшкова. 

ул. Адмирала Смирнова.

ул. Анны Щетининой. 

ул. Арсенальная 15. 

ул. Академика Воронова. 

ул. Академика Кроушанова. 

ул. Горького.

ул. Давыдова 7, 7а, 11, 16-38, 21, 23, 29-33а.

ул. 1-ая Дачная. 

ул. Кирова 2-14/2. 

ул. Лесная 12. 

ул.Маковского 2-10, 3, 5, 30, 30а, 30б, 180.

ул. Менделеева 14. 

ул. Мусоргсокого 1-3, 13-19, 24-38, 25-39, 46, 47, 49, 63-81, 89-95. 

ул. Полетаева. 

ул. Профессора Куренцова. 

ул. Радио 9, 11, 34-40, 50. 

ул. Русская 21-25, 49-53б.

ул. Узбекская 13, 13а, 15, 15а. 

ул. Хивинская 17.

С 09.00 до 20.00:

ул. Кирова 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 25е, 25ж, 25з. 

ул. Татарская 8-20, 1-11. 

ул. Енисейская 23-27, 12-18, 7а, 7б.

ул. Станционная 1-7.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: отключение  вода  водоканал 



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