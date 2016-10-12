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13 октября во Владивостоке стартует декада подписки

12 Октября 2016, 11:47 | Владивосток

В Единый день подписчика у вас, ваших родственников и друзей есть уникальная возможность оформить подписку на газету «Золотой Рог», журнал «Дальневосточный капитал» и «Журнал Здоровья» по льготной цене. В этот день постоянных читателей ждут со специальными предложениями издатели газет и журналов в центральном отделении Почты России по адресу: 690090, Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2.

На протяжении всей декады подписки, с 13 по 23 октября, каждый желающий сможет оформить подписку на новости края, культуры и жизни страны со скидками до 20%. Кроме того, в декаду подписки сохраняются льготы на подписку для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и инвалидов.

Приморский филиал Почты России приглашает жителей и гостей Владивостока 13 октября, в 10 часов, на прижелезнодорожный почтамт, где пройдет торжественный старт декады подписки. Любой желающий сможет  принять участие в благотворительной акции по подписке в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов Приморского края.

Отметим, на сайте Почты России доступна подписка в режиме онлайн с доставкой в любой регион России.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Почта России  декада подписки 



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