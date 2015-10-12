Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В случае атомной бомбардировки Владивостока, муниципальные автобусы будут ходить чистыми
Во Владивостоке на территории предприятия МУПВ «ВПОПАТ-1» в рамках практических штабных тренировок по гражданской обороне развернулась станция специальной обработки транспорта. Данные учения приурочены к 83-й годовщине образования гражданской обороны РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По сценарию штабных учений, предполагалось возникновение чрезвычайной ситуации на территории Владивостокского городского округа и как следствие – радиоактивное заражение отдельных участках города. В соответствии с заданием в районах были развернуты станции специальной обработки транспорта (ССОТ). Одним из пунктов стал ССОТ на территории муниципального транспортного предприятия «ВПОПАТ-1». К началу тренировки был собран личный состав станции, перед которым поставили задачу проверить общественный транспорт и водителя на предмет радиоактивного заражения. Чистые автобусы проезжали на соответствующую территорию, а зараженные подвергались специальной обработке и повторной проверке. Водитель проходил обследование, очистку и досмотр врача. По завершении всех процедур транспорт смог вновь выйти на линию.
«В ходе всероссийских штабных учений по гражданской обороне была проведена тренировка по обеззараживанию подвижного состава, который, по сценарию, побывал в зоне поражения. Специально обученные сотрудники предприятия в соответствующей химической защите проверили автобусы на радиацию как снаружи, так и внутри. Далее по плану шло распределение транспорта по зонам – либо чистая территория, либо санитарная обработка», - рассказал специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Командир личного состава станции специальной обработки на построении доложил о выполненных задачах. Все поставленные учебные цели были достигнуты.
По словам сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Владивостока, Всероссийская командно-штабная тренировка проводится уже третий год для отработки навыков и знаний у людей по гражданской обороне. Администрация краевой столицы постоянно занимается вопросами гражданской обороны, следит за выполнением требований, установленных правительством Российской Федерации.
Новости тематики
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
Новости раздела
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
В описанном случае, транспортные услуги МУП ВПОПАТ-1 нам не понадобятся. Понадобятся транспортные услуги МУП "Некрополь". А уж фонит он, или нет, нам будет совершенно до лампочки. . .