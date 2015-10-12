В случае атомной бомбардировки Владивостока, муниципальные автобусы будут ходить чистыми

Во Владивостоке на территории предприятия МУПВ «ВПОПАТ-1» в рамках практических штабных тренировок по гражданской обороне развернулась станция специальной обработки транспорта. Данные учения приурочены к 83-й годовщине образования гражданской обороны РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По сценарию штабных учений, предполагалось возникновение чрезвычайной ситуации на территории Владивостокского городского округа и как следствие – радиоактивное заражение отдельных участках города. В соответствии с заданием в районах были развернуты станции специальной обработки транспорта (ССОТ). Одним из пунктов стал ССОТ на территории муниципального транспортного предприятия «ВПОПАТ-1». К началу тренировки был собран личный состав станции, перед которым поставили задачу проверить общественный транспорт и водителя на предмет радиоактивного заражения. Чистые автобусы проезжали на соответствующую территорию, а зараженные подвергались специальной обработке и повторной проверке. Водитель проходил обследование, очистку и досмотр врача. По завершении всех процедур транспорт смог вновь выйти на линию.

«В ходе всероссийских штабных учений по гражданской обороне была проведена тренировка по обеззараживанию подвижного состава, который, по сценарию, побывал в зоне поражения. Специально обученные сотрудники предприятия в соответствующей химической защите проверили автобусы на радиацию как снаружи, так и внутри. Далее по плану шло распределение транспорта по зонам – либо чистая территория, либо санитарная обработка», - рассказал специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич.

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Командир личного состава станции специальной обработки на построении доложил о выполненных задачах. Все поставленные учебные цели были достигнуты.

По словам сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Владивостока, Всероссийская командно-штабная тренировка проводится уже третий год для отработки навыков и знаний у людей по гражданской обороне. Администрация краевой столицы постоянно занимается вопросами гражданской обороны, следит за выполнением требований, установленных правительством Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.