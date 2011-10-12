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«Приморский океанариум» принимает эстафету Фестиваля науки во Владивостоке
15 октября во Владивостоке в Институте биологии моря имени А.В. Жирмунского (ИБМ ДВО РАН) пройдет Пятый фестиваль науки, объединяющий институты Дальневосточного отделения Российской академии наук в приморской столице.
В этом году фестиваль во Владивостоке впервые стал одной из площадок I Всероссийского фестиваля «Прикоснись к науке», который проходит при поддержке Министерства образования РФ и Московского государственного университета им. М. В.Ломоносова.
За пять лет в фестивальную команду влились все академические институты, с прошлого года подключился и Дальневосточный федеральный университет. Интерес к такой форме диалога науки и общества с каждым годом растет. За один день Фестиваль науки в Институте биологии моря посещает до 1000 человек, а в организации участвуют около 150 сотрудников ДВО РАН и студентов-волонтеров.
Жители Владивостока и всего Приморского края любого возраста смогут найти для себя в программе что-нибудь увлекательное, будь это лекция ведущего научного сотрудника-специалиста в области биотехнологий или мастер-класс по изготовлению косметической маски из водорослей.
Фестивали науки рассчитаны на самую широкую аудиторию, их цель – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, на что тратятся деньги налогоплательщиков, направляемые на развитие исследований, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. В программе Фестиваля дальневосточной науки можно найти ответы на такие вечные вопросы, как «Почему аборигены съели Кука?», так и на вопрос «Как вести себя при встрече с акулой?».
Цель фестиваля в том, чтобы зрители из первых рук узнали, что происходит на переднем крае исследований, поэтому и девиз фестиваля в нашей стране – «Прикоснись к науке!».
Советами молодых ученых институтов ДВО РАН подготовлены увлекательные лекции-презентации, мастер-классы и интерактивные выставки, которые будут открыты 15 октября с 10.00 до 17.00 и будут интересны всем.
Программа включает лекции «Традиционная культура народов Полинезии», «Химия в современном мире», «Океан из космоса», рассказы о средневековых городищах Приморья, демонстрацию робототехники, мультфильмы «Город Бактерий» и «Суперкапли спешат на помощь», мини-спектакль о лекарственных и полезных растениях Дальнего Востока и множество интерактивных выставок .
В заключение фестиваля участники смогут узнать о строительстве самого крупного в России и одного их крупнейших в мире Приморского океанариума. Видеоролик о научно-образовательном комплексе Приморский океанариум подробно расскажет об экспозициях и направлениях работы, познакомит с настоящими и будущими обитателями океанариума.
В завершении программы этого года пройдет церемония передачи эстафеты Фестиваля науки в Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», который в будущем году станет основной фестивальной площадкой для институтов ДВО РАН. Лаборатории, учебные классы, видеозалы, оборудованные площадки территории океанариума смогут вместить всех желающих.
Фестиваль науки открыт и доступен для всех желающих, вход и участие в фестивальных мероприятиях абсолютно свободно. Приходить сюда можно всей семьей, классом, курсом. Это делает фестиваль настоящим праздником науки, праздником для всех.
Подробная программа фестиваля на сайтах:
www.russian-aquarium.ru и http://museumimb.ru/progrFes2011.html
Открытие Фестиваля науки состоится в 10 часов в конференц-зале ИБМ ДВО РАН
по адресу: г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 (остановка электрички Чайка).
Фото предоставлены пресс-центром Приморского океанариума.
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