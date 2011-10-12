У пострадавшего от акулы жителя Владивостока появилась возможность доучиться в ДВФУ

Как стало известно «ЗР», Денису Удовенко, парню, которому в августе этого года акула откусила обе руки, дадут возможность окончить свое уже начатое обучение в ДВФУ. Обучение будет происходить дистанционно.

Для этого университетом будет создана специальная сеть, предоставляющая возможность учиться и сдавать экзамены через Интернет. Такое решение было принято на днях лично ректором Дальневосточного федерального университета Владимиром Миклушевским.

Напомним, трагедия произошла 17 августа около 20.00 на Витязе в бухте Теляковского на юге Приморского края. Акула напала на 25-летнего жителя Владивостока Дениса Удовенко. У молодого человека были по локоть буквально разгрызены руки, сильные кусаные раны бедра.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Хасанскую центральную районную больницу, там врачи ампутировали парню обе руки. В Корее, куда Денис отправился с женой спустя несколько дней после трагедии, ему было проведено несколько успешных операций. Сейчас наш земляк чувствует себя лучше, готовится к поездке в одну из европейских стран, где ему будет произведено протезирование обеих рук.