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У пострадавшего от акулы жителя Владивостока появилась возможность доучиться в ДВФУ
Как стало известно «ЗР», Денису Удовенко, парню, которому в августе этого года акула откусила обе руки, дадут возможность окончить свое уже начатое обучение в ДВФУ. Обучение будет происходить дистанционно.
Для этого университетом будет создана специальная сеть, предоставляющая возможность учиться и сдавать экзамены через Интернет. Такое решение было принято на днях лично ректором Дальневосточного федерального университета Владимиром Миклушевским.
Напомним, трагедия произошла 17 августа около 20.00 на Витязе в бухте Теляковского на юге Приморского края. Акула напала на 25-летнего жителя Владивостока Дениса Удовенко. У молодого человека были по локоть буквально разгрызены руки, сильные кусаные раны бедра.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в Хасанскую центральную районную больницу, там врачи ампутировали парню обе руки. В Корее, куда Денис отправился с женой спустя несколько дней после трагедии, ему было проведено несколько успешных операций. Сейчас наш земляк чувствует себя лучше, готовится к поездке в одну из европейских стран, где ему будет произведено протезирование обеих рук.
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