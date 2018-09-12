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Трутнев слил всех
Снабженный докладами полпреда Путин, устроил на ВЭФ разнос министрам, провалившим программу развития Дальнего Востока
Владимир Путин прилетел во Владивосток раздраженным: возможно, сказалась усталость, а скорее всего — не слишком удачные для ставленников администрации президента результаты губернаторских выборов.
Как уже известно, в четырех регионах, в том числе в Приморье, кремлевским кандидатам придется пройти через второй тур. И, хотя сам президент вскользь оговорился, что это нормальное явление, и в ближайшее время этап неопределенности будет завершен, осадочек явно остался. Тем более что в 2016–2017 ни в одном из регионов второго тура не было.
Дурное настроение начальника не замедлило сказаться на подчиненных, пишет «МК». Выслушав на заседании президиума Госсовета пространный рассказ главы Минтранса Евгения Дитриха о том, как за последние годы улучшилась транспортная доступность Дальнего Востока, ВВП попросил докладчиков быть покороче и концентрироваться не на своих достижениях, а на проблемах.
«И, кстати, вы сказали, что по субсидированным тарифам перевезен миллион пассажиров, а у меня другие данные — 530 тысяч», — иезуитски добавил Путин.
— Уверен, что у вас самые точные данные, — пролепетал в ответ испуганный Дитрих, безоговорочно признав свою ошибку.
Но президенту одной жертвы было явно недостаточно. Полпред в ДФО Юрий Трутнев хорошо проделал свою работу, снабдив ВВП не только необходимыми фактами и цифрами, но и фамилиями провинившихся чиновников.
— А с судами что у нас? — президент прямо указал на министра экономики Максима Орешкина. — Два судна для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином должны были построить…
Орешкин, холодея, был вынужден признать, что не в курсе проблемы.
— А должны быть в курсе, раз приехали на совещание, — жестко парировал Путин. — Прошу вас выяснить и доложить отдельно.
За младшего коллегу попытался было вступиться первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, но в итоге досталось и ему. Юрий Трутнев рассказал президенту про ситуацию со строительством двух мостов из РФ в Китай: сами сооружения будут готовы в 2019 году, но, поскольку деньги на создание пропускных пунктов Минфином не выделены, пользоваться ими будет невозможно.
— Надо что-то делать, — с надеждой глядя на главу государства, сказал полпред.
— Конечно, надо, — согласился Путин, — Иначе нас на смех поднимут. Получается, мост построен, а по нему не пройти и не проехать. Зачем тогда строили?
Посмотрев, как мучаются коллеги, глава Минпромторга Денис Мантуров решил не искушать судьбу и сразу посыпал голову пеплом, признав: с производством гражданского вертолета Ка-62 возникли проблемы. Опытные образцы «несколько отличаются от заданных характеристик». Кроме того, «просто лопнул редуктор», поставленный австрийскими партнерами, хотя «они лучшие по трансмиссии». Все перечисленные проблемы, по мнению чиновника, удастся решить в ближайшее время. «Рассчитываем, что к концу 2019 года Ка-62 получит сертификат годности», — пообещал Мантуров.
К счастью для министров, на этом внутренняя повестка в графике президента была исчерпана.
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