День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока

11 сентября благотворительным фондом «Сохрани жизнь» был организован «День мороженого». Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, праздник-ярмарка приурочен к 25-летию Краевого детского онко-гематологического центра.

Гостей на площади ждали всевозможные лавки с рукодельными товарами, лотки с едой и, конечно же, мороженым. Часть собранных на празднике денег пойдет на лечение детей с онко-гематологическими заболеваниями.

На ярмарке также работали аниматоры, мастер-классы, аквагрим и другие развлечения для детей. А всех пришедших радовал концерт местных ансамблей и художественных коллективов.