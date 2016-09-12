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День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока

12 Сентября 2016, 16:00 | Владивосток

11 сентября благотворительным фондом «Сохрани жизнь» был организован «День мороженого». Как сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события, праздник-ярмарка приурочен к 25-летию Краевого детского онко-гематологического центра.

Гостей на площади ждали всевозможные лавки с рукодельными товарами, лотки с едой и, конечно же, мороженым. Часть собранных на празднике денег пойдет на лечение детей с онко-гематологическими заболеваниями.

На ярмарке также работали аниматоры, мастер-классы, аквагрим и другие развлечения для детей. А всех пришедших радовал концерт местных ансамблей и художественных коллективов.

Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: мороженое  сохрани жизнь  праздник  фонд 
   



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Комментарии

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