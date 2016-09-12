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Жителей Владивостока ожидает масштабное отключение воды

12 Сентября 2016, 11:05 | Владивосток

Во Владивостоке десятки домов останутся без холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами и врезкой. Об этом Деловой газета "Золотой Рог" сообщили в «Примводоканале».

Во вторник, 13 сентября будет производиться замена задвижки. С 9 до 17 воды не будет в домах по следующим адресам: Калинина 1, 2, 3, 5, 9.

В среду, 14 сентября будут производиться ремонтные работы. С 14 сентября до 2 ночи 15 сентября от холодного водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

ул. Волгоградская 3−21, 21/1, 12−30. ул. Волховская 2, 26а, 27, 29, 31. ул. Гамарника 5−23. ул. Героев Варяга 2−10, 7, 11. ул. Днепровская 19, 98 В. ул. Днепропетровская 15−57, 16−38. ул. Иртышская 18, 26, 26а, 26б, 28а, 30, 30а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40а, 40/2, 44, 46, 48, 50. пер. Иртышский 5, 11. ул. Карбышева 4−44, 9−25. ул. Корнилова 15−23. ул. Краснодонская 2, 4, 6, 9, 11. ул. Металлургическая 1−27. ул. Мичуринская 3−23, 23а, 4. ул. Невская 33. ул. Постышева 33−49, 36−42. ул. Тухачевского 24−72, 53. ул. Ульяновская 2−12/3, 7. пер. Уссурийский 1. ул. Шошина 3−35, 6−18,ул. Карбышева 46−54, 57. ул. Тухачевского 62−70. ул. Шошина 37, 39, 41.

Советский район: ул. Кутузова 10 (детский сад). ул. Русская 41 (кт Нептун), 41 В.

С 9 до 12 в среду 14 сентября в связи с ремонтными работами воды не будет в домах: ул. Тигровая 7, 9, 16а, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 20, 20а, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25/3, 26, 27, 29, 30. ул. Набережная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 В, 20, 20а. ул. Посьетская 23а, 29, 31, 37 г, 43, 53. ул. Светланская 4, 6, 8, 10 (г-ца «Версаль»). ул. 1-я Морская 11, 16а, 20, 27. пер. Инженерная 8, 8 г, 14, 14а, 16. пер. Красноармейский 18.

В четверг 15 сентября до 17 воды не будет по следующим адресам: Пр-кт Красного Знамени 88−104, Толстого 47, 54. Причина — работы по врезке нового ПГ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: водоканал  вода  отключение 



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Комментарии

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