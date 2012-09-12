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Патриарх Кирилл заедет в Приморье через Японию
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября, ZRPRESS. Готовится визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Японию, а также в Сибирь и на Дальний Восток.
Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, ожидается, что Его Святейшество посетит Японию с 14 по 18 сентября, а затем посетит Приморский край.
Отметим, что среди запланированных мероприятий – проведение богослужения на центральной площади Владивостока и ряд других мероприятий.
Приморская митрополия проводит аккредитацию представителей СМИ, которые примут участие в освещении визита Патриарха в Приморский край.
Аккредитация будет проходить по 12 сентября и объявляется сразу на все мероприятия визита. О сроках и программе пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Приморье будет сообщено дополнительно. Телефон для справок: 8 (423) 240-09-19.
«Золотой Рог».
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