Мост на Русский открыли после саммита

С 10 сентября во второй половине дня во Владивостоке было снято ограничение движения по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный. Теперь каждый автовладелец может беспрепятственно добраться с материка на остров Русский и обратно по Русскому мосту.

Временное ограничение движения по мосту через пролив Босфор Восточный вводилось для осуществления безопасности глав стран и правительств, которые принимали участие в саммите АТЭС. В настоящий момент все ограничения сняты. Как подчеркивают специалисты, теперь автомобильное движение в направлении острова Русского может быть закрыто только в одном случае – из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, при скорости ветра в 29 метров в секунду на мост будет запрещено заезжать грузовому транспорту, а при скорости в 33 метра в секунду - и легковому.

Напомним, что в дни саммита АТЭС жители и гости Владивостока, желающие отдохнуть на острове Русский, могли воспользоваться услугами морского прибрежного транспорта, сообщает пресс-служба СК «МОСТ».

«Золотой Рог».