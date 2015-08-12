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Владивостокские семьи могут получить бесплатную землю в других муниципалитетах Приморья

12 Августа 2015, 15:00 | Владивосток

У многодетных, молодых семей и семей с двумя детьми Владивостока есть возможность получить бесплатную землю еще в четырех муниципальных образованиях края. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья СОКОЛОВА. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Отмечено, что сегодня у жителей Владивостока, попадающих под действие двух законов – о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, а также предоставлении земли молодым семьям и семьям с двумя детьми, – появилась возможность получить землю не по месту прописки.

«В настоящее время администрацией Владивостока заключены соглашения с администрациями Надеждинского, Шкотовского, Спасского, Чугуевского муниципальных районов и Спасска-Дальнего», - сообщила директор департамента.

Наталья Соколова напомнила, что молодые семьи могут использовать земельные участки только для индивидуального жилищного строительства. Краевым законом предусмотрен запрет на передачу земельного участка или его части в субаренду, равно как и запрещена передача прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам.

У многодетных семей Приморского края при получении участка есть выбор: начать строительство жилого дома или продать земельный участок с целью последующего улучшения жилищных условий семьи за счёт вырученных финансовых средств от такой продажи.

«Считаем, что закон о предоставлении земли многодетным может быть реализован более эффективно с учетом изменений - если семьям, которые проживают в муниципалитетах, где наблюдается нехватка пригодных земель, будут выдавать участки в других районах. Но отметим, что такое предоставление возможно лишь с согласия заявителей», - подчеркнула директор департамента.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: многодетные  земля 



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