www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Воды в большинстве районов Владивостока не будет до конца недели

12 Августа 2014, 13:53 | Владивосток

Продолжаются отключения водоснабжения во Владивостоке. На этой неделе воды не будет в следующих районах города:

Отключение водоснабжения на 12.08.2014

  • Отключение с 00.00 до 17.00 в связи с аварийным устранением течи на 4ой Проходной 12
  • Дома: Камский пер. 12-22, Снеговая 1, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а,в, 6, 6а,б, 7, 7в, 8, 8а, 9, 9а, 12, 12а,б, 13, 13ж, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 26, 34, 43, 45, 45б, 55, 55а,г, 59, Хуторская 1, 3, 3а, 5

Отключение водоснабжения на 13.08.2014

  • Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 153
  • Дома: Калинина 115, 115а, 151а, 153, 165, 177, 217, 219, 225, Пихтовая 21, 21а,б, 35
  • Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с работами в н/станции "Добровольского"
  • Дома: Добровольского 23, 25
  • Отключение с 09.30 до 16.00 в связи с переврезкой на Воропаева 22
  • Дома: Воропаева 5, 9, 11, 12-28, Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 49
  • Отключение с 09.30 до 20.00 в связи с устранением течи на Сахалинской 3
  • Дома: Сахалинская 5а, 11, 15, 17, 17а, 19, 23а, 34, 36

Отключение водоснабжения на 14.08.2014

  • Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой ПГ на Борисенко 38
  • Дома: Борисенко 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, Никифорова 41а, Нестерова 13
  • Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с работами в н/станции "Шилкинская"
  • Дома: Шилкинская 13

Отключение водоснабжения на 15.08.2014

  • Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с врезкой трубопровода на Коммунаров 49
  • Дома: Минеров 6, Коммунаров 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39а, 41, 41а,б, 43, 51, Катерная, Бархатная, п-ов Назимова

 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: отключение  вода  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru