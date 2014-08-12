Воды в большинстве районов Владивостока не будет до конца недели

Продолжаются отключения водоснабжения во Владивостоке. На этой неделе воды не будет в следующих районах города:

Отключение водоснабжения на 12.08.2014

Отключение с 00.00 до 17.00 в связи с аварийным устранением течи на 4ой Проходной 12

в связи с аварийным устранением течи на 4ой Проходной 12 Дома: Камский пер. 12-22, Снеговая 1, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а,в, 6, 6а,б, 7, 7в, 8, 8а, 9, 9а, 12, 12а,б, 13, 13ж, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 26, 34, 43, 45, 45б, 55, 55а,г, 59, Хуторская 1, 3, 3а, 5

Отключение водоснабжения на 13.08.2014

Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 153

в связи с заменой ПГ на Калинина 153 Дома: Калинина 115, 115а, 151а, 153, 165, 177, 217, 219, 225, Пихтовая 21, 21а,б, 35

Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с работами в н/станции "Добровольского"

в связи с работами в н/станции "Добровольского" Дома: Добровольского 23, 25

Отключение с 09.30 до 16.00 в связи с переврезкой на Воропаева 22

в связи с переврезкой на Воропаева 22 Дома: Воропаева 5, 9, 11, 12-28, Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 49

Отключение с 09.30 до 20.00 в связи с устранением течи на Сахалинской 3

в связи с устранением течи на Сахалинской 3 Дома: Сахалинская 5а, 11, 15, 17, 17а, 19, 23а, 34, 36

Отключение водоснабжения на 14.08.2014

Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой ПГ на Борисенко 38

в связи с заменой ПГ на Борисенко 38 Дома: Борисенко 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, Никифорова 41а, Нестерова 13

Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с работами в н/станции "Шилкинская"

в связи с работами в н/станции "Шилкинская" Дома: Шилкинская 13

Отключение водоснабжения на 15.08.2014

Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с врезкой трубопровода на Коммунаров 49

в связи с врезкой трубопровода на Коммунаров 49 Дома: Минеров 6, Коммунаров 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39а, 41, 41а,б, 43, 51, Катерная, Бархатная, п-ов Назимова

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