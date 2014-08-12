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Воды в большинстве районов Владивостока не будет до конца недели
12 Августа 2014, 13:53 | Владивосток
Продолжаются отключения водоснабжения во Владивостоке. На этой неделе воды не будет в следующих районах города:
Отключение водоснабжения на 12.08.2014
- Отключение с 00.00 до 17.00 в связи с аварийным устранением течи на 4ой Проходной 12
- Дома: Камский пер. 12-22, Снеговая 1, 1г, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а,в, 6, 6а,б, 7, 7в, 8, 8а, 9, 9а, 12, 12а,б, 13, 13ж, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 26, 34, 43, 45, 45б, 55, 55а,г, 59, Хуторская 1, 3, 3а, 5
Отключение водоснабжения на 13.08.2014
- Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 153
- Дома: Калинина 115, 115а, 151а, 153, 165, 177, 217, 219, 225, Пихтовая 21, 21а,б, 35
- Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с работами в н/станции "Добровольского"
- Дома: Добровольского 23, 25
- Отключение с 09.30 до 16.00 в связи с переврезкой на Воропаева 22
- Дома: Воропаева 5, 9, 11, 12-28, Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 49
- Отключение с 09.30 до 20.00 в связи с устранением течи на Сахалинской 3
- Дома: Сахалинская 5а, 11, 15, 17, 17а, 19, 23а, 34, 36
Отключение водоснабжения на 14.08.2014
- Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой ПГ на Борисенко 38
- Дома: Борисенко 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, Никифорова 41а, Нестерова 13
- Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с работами в н/станции "Шилкинская"
- Дома: Шилкинская 13
Отключение водоснабжения на 15.08.2014
- Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с врезкой трубопровода на Коммунаров 49
- Дома: Минеров 6, Коммунаров 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39а, 41, 41а,б, 43, 51, Катерная, Бархатная, п-ов Назимова
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Теги: отключение вода ремонт
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