До ЕГЭ-2010 осталось 215 дней

Нынешним одиннадцатиклассникам необходимо начинать подготовку к Единому государственному экзамену-2010 уже сегодня, или, скажем, с понедельника, так уж у нас принято, а значит, 28 сентября. Именно для будущих абитуриентов "ЗР" попытался собрать воедино итоги ЕГЭ-2009, чтобы помочь сориентироваться в непростом испытании - сдаче экзаменов и выборе профессии.

ЕГЭ случилось, и это навсегда

Плюсы очевидны, а минусы касаются исключительно процедуры проведения - и самого экзамена, и приема по результатам ЕГЭ, которые как сопутствующее явление привели с собой "веерное" разбрасывание документов абитуриентами в десятки, а то и в сотни вузов страны. К такому мнению пришли участники круглого стола "Единый государственный экзамен и система высшего и среднего профессионального образования: первый опыт", который состоялся в газете "Золотой Рог".

В круглом столе приняли участие представители самых крупных вузов Приморья - ДВГУ, ДВГТУ, ВГУЭС, МГУ, Дальрыбвтуза, ВГМУ, а также Владивостокского базового медицинского колледжа и колледжа ВГУЭС. Специалисты департамента образования и науки Приморского края, также принявшие участие в круглом столе, с большим интересом отнеслись к дискуссии представителей приемных комиссий вузов, руководителей центров довузовской подготовки и журналистов "ЗР". Были подведены итоги приема в высшие и средние профессиональные учебные заведения Приморья, приглашенные поделились, каким ажиотажем обернулся прием этого года для приемных комиссий вузов, и в первую очередь для самих абитуриентов, буквально сбившихся с ног при выборе вуза и специальности. Надо отметить, что представители приемных комиссий нечасто выступают с "большой трибуны", поэтому мы пригласили их для открытого диалога в "ЗР", с тем, чтобы изнутри выяснить "подводные камни" процесса поступления с экзаменами в форме ЕГЭ и вооружить наших будущих абитуриентов и их родителей информацией из первых рук.

В этом году Приморье попало в список аутсайдеров согласно общероссийским результатам единого госэкзамена, наряду с Амурской и Магаданской областями. Но это еще не повод делать окончательные выводы не в пользу края. Все зависит от того, что и с чем стоит сравнивать... Сотрудники департамента науки и образования Приморского края считают: "Край можно сравнивать только с самим собой по итогам экзаменов в такой форме в течение нескольких лет, а практически все экзамены, кроме математики, в форме ЕГЭ сдавались впервые. Уже на следующий год мы сможем говорить: лучше или хуже. В этом году результаты вполне удовлетворительные".

"Удовлетворительные" в переводе на русский язык школьников это "троечные". Для абитуриентов удовлетворительные результаты по единым государственным экзаменам ставят их на "лезвие бритвы" при поступлении.

Балл, который так необходим

Многим ребятам не хватило до минимального проходного всего одного балла. И приемные комиссии ничего не смогли с этим поделать - абитуриентам пришлось отказать.

Игорь БАЖАНСКИЙ, ответственный секретарь приемной комиссии ДВГУ, среди минусов ЕГЭ отметил:

- ЕГЭ - это инструмент проверки знаний. Не потому знания плохие и низкие, что ЕГЭ, а потому, что они объективно плохие и низкие. Так мы учим и так мы готовим детей. На самом деле все мы должны понимать, что принципиально ЕГЭ на набор никак не влияет. С точки зрения бюджетного набора, было ЕГЭ - не было ЕГЭ, результат был бы тот же самый. ЕГЭ сильно повлиял на договорной набор, и у большинства вузов, которые на 100 % выполнили бюджетный набор, намного хуже ситуация с договорным набором. Непонятно, чем особенно отличается 38 баллов от 39. Но при 39 баллах, скажем, по обществознанию (это "тройка") выпускник имеет возможность поступать в вуз, а при 38 (это "двойка") - нет. Договорной набор в ДВГУ в этом году снизился чуть больше чем на 1 000 мест. Эта тысяча складывается из тех, кто не получил аттестаты, и тех, кто получил низкие результаты ЕГЭ и не смог поступать вообще.

У абитуриента есть только один ответ на такую ситуацию - сдать ЕГЭ как можно лучше, а для этого надо начинать готовиться прямо с сентября.

Елена ПАЛЬГУЕВА, директор центра довузовской подготовки Дальрыбвтуза, подводит итог:

- Все ребята, кто обучался в Центре довузовской подготовки, сдали ЕГЭ хорошо. Но мы столкнулись в этом году с неожиданными трудностями. Если раньше 85% выпускников центра поступали в Дальрыбвтуз, то в этом году к нам пришло лишь 35 %. Все остальные разбрелись по другим вузам. Получилось, что мы хорошо подготовили абитуриентов для других вузов. Хорошо, если бы абитуриенты были не так "подвижны".

Больше ЕГЭ, успешных и разных

Еще с одной неразрешимой проблемой столкнулись в этом году желающие поступать в вузы. Те, кто ограничился сдачей только обязательных ЕГЭ (русский язык и математика), практически отрезали себе путь в вуз. Юношеской бравады: да не нужны мне эти вузы! - хватило едва на месяц. Потом, тусуясь с одноклассниками, которые по шестому кругу обегали вузы, словно жонглеры в цирке перекидывали заявления, а за всем этим реяли восхитительные перспективы - можно все! Даже самые ленивые захотели того же драйва и поверили, что и они не хуже Васи или Тани, и еще вроде бы успевают кинуть документы, но...

Минимум три экзамена должны быть сданы в форме ЕГЭ. Успеть во вторую волну в принципе было возможно, только готовиться уже некогда, и вот тогда ЕГЭ прошел в форме "угадайки", и результаты - соответствующие.

Сергей ВОРОХОБИН, руководитель центра "Абитуриент" МГУ им. Невельского:

- Минусы касаются в основном сроков. В этом году время приема документов было продлено до 25 июля. Запись абитуриента на ЕГЭ - до 5 июля. Если абитуриент приходит с обязательными ЕГЭ 6 июля и желает сдать дополнительный ЕГЭ, мы его взять не можем. В связи с этим большая часть абитуриентов была потеряна. Особенно часто так случалось с ребятами из районов. Они приезжают подавать документы, понимают, что им нужно сдавать еще какой-то предмет, но время уже ушло. В итоге мы его отправляем в СПО. Поэтому наши учреждения среднего профессионального образования переполнены, а вуз недобрал абитуриентов.

Куда без аттестата?

Впервые в нашей стране в этом году появились выпускники без аттестатов.

Ситуацию о "не получивших" прокомментировала Ольга ПЕРМЯКОВА, специалист департамента образования и науки Приморского края:

- В этом году в Приморском крае 14 501 ребят окончили 11-й класс. В вузы в этом году поступило 8 500 одиннадцатиклассников. Эти результаты ничем не хуже прошлого года, ежегодно у нас поступают в вузы около 70% выпускников. Всего с учетом выпускников школ прошлых лет в вузы края поступило около 10 000 человек. Аттестаты не получило чуть больше 1 200 человек - это те ребята, которые не справились с ЕГЭ.

Ольга Пермякова на вопрос, куда деваться выпускникам без аттестата, ответила так: "Они могут пойти на начальное профессиональное образование (НПО). В этом году заметно увеличение в поступлении на профессионально-техническое образование".

Точно, увеличение есть. Ольга ДРЕМЛЮГА, руководитель центра "Абитуриент" ВГУЭС, от имени представителей учебных заведений начального профессионального образования сообщила, что не все так просто. На программы НПО принимают на основании аттестата об общем среднем образовании после девятого класса. Абитуриент с одиннадцатью классами образования поступает на программу для окончивших девять классов и будет вынужден еще два года повторять пройденные общеобразовательные предметы.

Правда, выход уже сейчас найден, Сергей ВОРОХОБИН, руководитель центра "Абитуриент" МГУ им. Невельского, сообщил, что зачисляют и ребят после девятого класса, и безаттестатных одиннадцатиклассников одновременно, но последние идут по сокращенной программе (год за два), и, кстати, после тоже имеют право сдать ЕГЭ. Но процедура еще не вполне отработана. Если вы не хотите стать подопытными Минобрнауки, сдавайте ЕГЭ на нормальные баллы и вовремя!

Специалисты советуют

Чтобы без особых проблем сдать ЕГЭ в 2010 году учащимся выпускных классов советуют:

1. Начните готовиться к ЕГЭ сейчас, лучше на специальных курсах подготовки к ЕГЭ в том вузе, куда вы планируете поступать.

2. Выберите два местных вуза и три столичных. Подавать документы больше чем в пять вузов или на пять специальностей нецелесообразно, тем более такая возможность будет ограничена новыми правилами поступления.

3. Осенью пройдите профориентационное тестирование (есть практически во всех вузах, уточнить, как это сделать, можно в приемных комиссиях вузов, которые теперь работают круглый год). Выбирайте все-таки специальность, а не вуз и будущий доход.

4. Если вы планируете поступать в столичные или региональные вузы, например, башгу, прямо сейчас стоит зарегистрироваться на их сайтах и непременно поучаствовать в олимпиаде по профильному предмету в ноябре.

5. Сдавайте ЕГЭ не только по обязательным предметам, но и еще два-три. Это даст вам большую подвижность при выборе специальностей и подстрахует при изменяющихся правилах приема. Эксперты советуют сдавать ВСЕ возможные экзамены в форме ЕГЭ (их сегодня 14). Если вы промахнулись с выбором, они пригодятся вам на следующий год.

6. Для ребят из районов и других городов очень важно знать точные сроки подачи документов, приема второй волны ЕГЭ и время каждой из волн зачисления. Во время поступления постарайтесь не покидать города, где приемная комиссия обрабатывает ваши документы.

7. Если ваши баллы по ЕГЭ не соответствуют необходимым для зачисления, не торопитесь забирать документы даже после окончания второй и третьей волны. Ждите до последнего.

8. В 2010 году все вузы, кроме медицинских и творческих, будут принимать на двухуровневую систему высшего образования. Абитуриенты фактически будут поступать на бакалавриат, но ЕГЭ для этого нужны точно такие же, как и на специалитет в этом году.

Ну и еще один совет - читайте "ЗР"! Круглые столы в ИК "Золотой Рог", спецвыпуски "Куда пойти учиться", полосы "Образование" в каждом номере "ЗР-Диалог", материалы на сайте www.zrpress.ru на протяжении всего учебного года пошагово проведут вас по пути подготовки к ЕГЭ, а журналисты снабдят вас самой свежей информацией о новых изменениях в правилах поступления в 2010 году.

За каждым школьным аттестатом и студенческим билетом стоит не только будущее того или иного абитуриента, но и по большому счету будущее Приморского края и Дальнего Востока. Как утверждают специалисты, 90% студентов, поступивших в столичные вузы, домой уже не возвращаются. Остается надежда, что наши, приморские, студенты, став специалистами в своем деле, будут надежной опорой и для экономики, и для всех отраслей края и Дальневосточного региона.

"Золотой Рог" предлагает площадку для диалога по вопросам образования для родителей и выпускников, специалистов в области образования и представителей власти. Не каждый ученик девятого-одиннадцатого класса может попасть на прием к ректору того или иного приморского вуза, а корреспонденты "ЗР" - смогут. Так что будущие выпускники и их родители, если у вас есть вопросы, пишите по адресу dialog@zrpress.ru с пометкой "Образование". Ведущие специалисты образования, представители вузов, колледжей и лицеев ответят вам на страницах "ЗР".