Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва

Экс-мэр поделился в соцсетях своим мнением об этом

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в соцсетях очередной пост. На этот раз он посвящен проекту, поддержанному владивостокцами в день выборов Президента РФ в качестве приоритетного в благоустройстве города.

«Все самые красивые города мира расположены у моря. Так и наш Владивосток. И в большинстве этих городов побережья открыты для населения. Есть спортивные и рекреационные возможности на любой вкус, пляжный отдых, морская рыбалка, марины и прочее.

Так и мы, в свое время, задались этим вопросом и проделали большую работу, которая, так сказать, вывела нас на тропу «Берег здоровья».

В марте жители Владивостока выбирали президента, а также голосовали за наиболее важные и нужные общественные территории Владивостока. И победил «Берег здоровья».

Это такой безупречный выбор, на мой взгляд. Закономерный и, что немаловажно, здоровый :-)

В городе у моря с потрясающе красивыми закатами обязательно должна быть возможность гулять, бегать или кататься (как вам угодно) вдоль берега, дышать морским воздухом и купаться в солёной воде.

В 2015 году мы официально открыли три километра первого участка тропы «Берег здоровья» – от стадиона МГУ имени Невельского на Эгершельде до Спортивной набережной. Вторым этапом нашего проекта было строительство маршрута береговой линии от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. А в целом проект предполагает создание пешеходной дорожки от Токаревской Кошки до Второй Речки.

О том, что дело хорошее и благородное, говорит, в первую очередь, факт такой мощной поддержки проекта у горожан. Скажу ещё, что некоторые собственники территорий, по которым проходит тропа, шли нам навстречу и выделяли место на обустройство дорожки. А порой и делали её за свой счет. Что казалось невозможным во Владивостоке. Руководство ТОФ открыло для горожан Водную станцию ТОФ, которая до этого была закрыта.

Сейчас, благодаря вам, жители самого лучшего города земли, проект вновь оживёт и, надеюсь, будет как в лучших русских традициях «скатертью дорожка». Скорейшей ему реализации. Мы с коллегами много раз проходили по этому маршруту. Но лично мне удавалось это исключительно по работе. А вы гуляете по «тропе здоровья»?».