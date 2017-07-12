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На Спортивной набережной Владивостока появился бесплатный Wi-Fi
«Ростелеком» предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi в самых популярных местах отдыха Владивостока. Гости и жители столицы Приморского края могут воспользоваться услугой на Спортивной набережной.
Для подключения к интернету необходимо выбрать сеть «Rostelecom free», пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.
«Сегодня мы привыкли к тому, что можем подключиться к Wi-Fi в любом общественном месте, где бы мы ни находились. «Ростелеком» как базовый оператор отрасли реализует программу бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах. Пилотной площадкой стала Спортивная набережная. Со временем услуга появится на главных улицах, в парках и скверах Владивостока», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Wi-Fi сети, организованные «Ростелекомом», соответствуют требованиям российского законодательства и поддерживают функцию авторизации через SMS.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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