На Спортивной набережной Владивостока появился бесплатный Wi-Fi

«Ростелеком» предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi в самых популярных местах отдыха Владивостока. Гости и жители столицы Приморского края могут воспользоваться услугой на Спортивной набережной.

Для подключения к интернету необходимо выбрать сеть «Rostelecom free», пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.

«Сегодня мы привыкли к тому, что можем подключиться к Wi-Fi в любом общественном месте, где бы мы ни находились. «Ростелеком» как базовый оператор отрасли реализует программу бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах. Пилотной площадкой стала Спортивная набережная. Со временем услуга появится на главных улицах, в парках и скверах Владивостока», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Wi-Fi сети, организованные «Ростелекомом», соответствуют требованиям российского законодательства и поддерживают функцию авторизации через SMS.

Газета "Золотой Рог", Владивосток