Жителям Владивостока предлагают воспользоваться бесплатным Wi-Fi на улицах и в скверах

Бесплатный уличный Интернет появился на владивостокском Арбате. Кроме того, специалисты работают над тем, чтобы беспроводная связь появилась в скверах почетных граждан и Семенова, на Корабельной Набережной, в Спортивной гавани, в скверах адмирала Макарова, Ленина, Суханова, Театральном сквере. Многие из них отремонтированы, в других работы еще ведутся. Уже сейчас горожане активно используют Wi-Fi в сквере городов-побратимов на перекрестке улиц Пограничной и Семёновской и на центральной площади Владивостока.

Появление Wi-Fi точек доступа на главных улицах краевого центра - это вопрос не только комфортного пребывания в нем жителей и туристов, но и престижа города, свидетельство его динамичного развития. Теперь свободно, без паролей, можно выйти в Интернет, просмотреть почту, зайти на свою любимую страничку, например,www.rasputinclub.ru, или найти последние новости на сайтах электронных СМИ.

Впервые уличный интернет во Владивостоке появился в октябре 2011 года в районе транспортного узла на Семеновской и на железнодорожном вокзале. Затем Wi-Fi стал дополнительной услугой и в муниципальных автобусах города. Теперь ареал действия уличного Интернета расширяется.