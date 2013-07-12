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Во Владивостоке предпринимателю запретят незаконную постройку магазина

12 Июля 2013, 14:53 | Владивосток

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв пообщался с жителями домов № 50, 52 и 54 на улице Сахалинской. В начале встречи мэр успокоил собравшихся – магазина, который пытаются незаконно построить вплотную к домам, не будет.

«Моя позиция такая – незаконной постройки здесь не будет. Я поручил специалистам администрации обратиться в департамент земельных отношений администрации края. Есть все основания запретить здесь строительство, так как у предпринимателя закончился срок аренды этого земельного участка».

Кроме того, многие жители жаловались на то, что рядом с их домом нет четко оформленной автобусной остановки. «Остановка тянется вдоль всего дома и под окнами постоянно люди», - высказывались жители. Игорь Пушкарёв объяснил, что автобусная остановка запланирована и будет сделана, рабочие проведут необходимое благоустройство.

Больше всего вопросов относилось к теме ЖКХ. Мэр объяснил жителям, какими правами они наделены согласно новому Жилищному кодексу и как за эти права бороться. Также Игорь Пушкарёв призвал жителей поучаствовать в новом конкурсе «Миллион дому». Жители, предложившие самый интересный проект по благоустройству своего дома, смогут получить на его реализацию миллион рублей. Конкурс проводит общественная организация «Домовой контроль».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: предпринимательство  благоустройство  земля  аренда  Пушкарев  строительство 



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Комментарии

  • Неедрос15:14, 12.07.2013#

    НАПРОТИВ кинотеатра "Океан" в центре города стоит самостийный ларёк, который уже убирали один раз, и никому нет до этого дела. . . Полиция, ау! (Или они тоже в доле?)

  • Псевдоним15:40, 12.07.2013#

    ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ! В прошлую предвыборную он обещал что не допустит стройку в районе дома 38 по ул. Толстого. Как только выборы закончились, то сразу активизировались строители и только благодаря мужеству жильцов, во главе с ЛАзаренко Е. Н. сегодня там не стоит огромный дом. Все ложь, выборы пройдут - и магазин появится!

  • 22316:06, 13.07.2013#

    ни одна проблема города не решена. только пиар и пыль в глаза за федеральные деньги.

  • Псевдоним16:27, 13.07.2013#

    Голосуем за Черепкова!

  • Псевдоним17:05, 13.07.2013#

    Ну ну

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