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У Владивостока может появиться небывалый по размаху праздник

12 Июля 2012, 11:56 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Появилась инициатива проведения красивого и зрелищного праздника, который мог бы стать визитной карточкой города Владивостока.

Согласно традиции, с 1 по 6 сентября будут отмечаться Дни Мира на Тихом Океане, которые могли бы отмечаться вместе с прекрасным праздником с поэтическим названием «Алые паруса Надежды Владивостока», во время которого в бухту Золотой Рог зайдет парусник «Надежда» с алыми парусами и торжественно пройдет вдоль береговой линии (от Чуркина к городской набережной), с последующей постановкой на якорь. Тем самым мы продолжаем формировать образ позитивного Владивостока в глазах жителей и гостей города, - Positively Vladivostok.

Как рассказал депутат Думы города Владивостока Александр Юртаев, мероприятие, с одной стороны, могло бы стать символом прихода парусника «Манчжур» в бухту Золотой Рог, экипаж которого основал первый порт на берегах Тихого океана. А с другой стороны, этот праздник перекликается с похожей традицией в Санкт-Петербурге праздновать бал выпускников «Алые паруса».

Кроме того, инициативная группа планирует в этот день и отныне с восходом солнца подымать флаг и гюйс ВМФ на объектах Владивостокской крепости: Петропавловская пушечная береговая батарея, Батарея Новосильцевская, Батарея Поспеловская, Береговая батарея XVII (Великокняжеская), форт Поспелова. И опускать на закате, что позволит избежать актов вандализма в отношении флагов и флагштоков.

Процессия на море будет сопровождаться концертом на суше с привлечением народных ансамблей, танцевальных коллективов, творческих объединений. А по завершении гуляний состоится световое шоу с фейерверком, во время которого все форты также будут совершать залпы в воздух.

Традиция отмечать этот праздник могла бы стать ярким символом патриотизма и уважения к истории страны. Оптимальным днями для празднования, по нашему мнению, был бы конец августа, Дни Мира на Тихом Океане с 1 по 6 сентября или День Веры, Надежды и Любви – 30 сентября.

Инициатива снискала одобрение у главы города Владивостока Игоря Пушкарева, и он заинтересован в проведении такого мероприятия.

В связи с этим «Алые паруса Надежды Владивостока» дает возможность всем неравнодушным быть соучастниками уникального праздника и поддержать его в любой приемлемой для форме.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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