Во Владивостоке мусор из проблемы стал прибыльным делом

Во Владивостоке мусор стал прибыльным делом. За доступ к нему уже бьются десятки фирм, и конкуренция в перспективе лишь обострится. Ведь по плану к концу года начнет работу вторая линия мусороперерабатывающего комплекса. Кроме того, вскоре будет запущен завод по переработке строительных отходов в строительные материалы. Краевой центр Приморья, до недавнего времени являвшимся одним из экологически проблемных городов России, выходит на самые передовые позиции.

Напомним, более 30 лет Владивосток удерживал сомнительную славу единственного в России крупного города без очистных сооружений. В рамках подготовки к саммиту АТЭС столица Приморья получит очистные сооружения, которые станут лучшими в стране и шестыми в мире по объемам очистки и качеству сооружений. Все твердые отходы Владивостока десятилетиями свозились на Горностаевскую свалку, которая отравляла и морскую акваторию, и воздух в округе. В конце 2010 года ее удалось закрыть. А в мае 2011 года в городе запустили передовой мусороперерабатывающий комплекс.

- Это настоящий прорыв, - утверждает начальник Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Александр КОРШЕНКО. – Комплекс соответствует самым высоким мировым требованиям. Оборудование зарубежное. Например, прессы стоят одни из самых лучших в мире.

Пока в тестовом режиме работает лишь одна из двух линий. Специалисты адаптируют ее работу к нашим климатическим условиям. До конца года отладка будет завершена и вступит в строй вторая линия.

- В целом комплекс с выходом на полную мощность сможет перерабатывать 300 тыс. тонн мусора в год, то есть 1,5 млн кубометров в сутки. С учетом мусоросжигательного завода, переработавшего в 2010 году 40 тыс. тонн мусора, это полностью закроет потребности Владивостока, - сообщил Александр Коршенко.

Администрации города пришлось немало потрудиться. Сначала ее специалисты подобрали площадку под комплекс. Причем вначале это был только полигон и предварительное брикетирование. Затем подготовили экономическое обоснование и добились включения проекта в Программу «Развитие города Владивостока центра …». После чего на этапе проектирования и выбора технологий для Комплекса потребовались обоснования, экономические аргументы, убеждения, совещания, чтобы отказаться от применения мусоросжигательных технологий и заменить их на мусоропереработку для максимального извлечения полезных составляющих.

Убедив руководителей, специалисты взялись за предпринимателей. И сумели привлечь бизнес благодаря, в том числе, специальной программе «Отходы», направленной на поддержку технологий переработки.

В результате за владивостокский мусор теперь бьются компании из самых разных регионов и городов. Например, стекло забирают хабаровчане. Уссурийцы с картонно-бумажного комбината обижаются, что им мало достается картона. Десятки компаний приобретают пластик. Ведь на порядок дешевле делать пластиковые мешки из вторсырья, чем завозить гранулы из Кореи.

Новый мусороперерабатывающий комплекс показал удивительный результат. Специалисты считают успехом, если переработка на 30-40% снижает объем мусора. Владивостокский комплекс показывает более 70%. И это еще не все возможности.

Одна из фирм в Артеме готова взяться за утилизацию старых автомобильных покрышек.

- Жалко их маловато в Приморье. Максимум 14 тыс. в год сможем набрать, - сетуют предприниматели вопреки распространенному мнению, что у нас все завалено выброшенной авторезиной.

Две компании занимаются ртутью, которая приобрела особую актуальность в связи с переходом на энергосберегающие лампы. Не удивительно, что ею заинтересовались и другие предприятия. Есть предприятия, которые занялись утилизацией компьютерной техники.

Вскоре планируется запустить завод по переработке строительных отходов в стройматериалы. Тот самый завод, который в 2006 году хотели поставить на ул. Шошина, но после протестов населения ящики с оборудованием стоимостью 60 млн рублей, которое пока хранится в контейнерах на территории одного из МУПов города. В 2012 году, как ожидается, закупленная техника все-таки начнет приносить доход.

В более отдаленной перспективе – введение первичной сортировки. Сейчас ведь весь мусор поступает неоднородный. Уже на самом комплексе работники на ленте транспортера изымают каждый свой вид отходов: кто-то - пластик, кто-то - картон… Значительно выше поднялась бы эффективность переработки, если бы отходы поступали уже рассортированные.

Однако Россия в отличие от соседней Японии пока к этому не готова. Эксперименты в Москве и Самаре провалились: перевозчикам невыгодно, объем перевозимого мусора тот же, а расходы значительно выше. Да и население надо постепенно приучать к сортировке мусора. Администрация Владивостока даже разработала специальную подпрограмму «Экологического просвещения и образования программы «Отходы» для повышения экологической культуры и в этом году уже в шестой раз планирует проводить мероприятия.

В той же Японии, например, нарушитель, не туда бросивший свои отходы, за свою ошибку может быть оштрафован на 1 тыс. долларов. У нас в стране такого закона нет. А отдельно взятый муниципалитет ввести такую систему наказания не имеет права, нужен федеральный закон. Но Россия его все-таки примет, уверены специалисты, и тогда в стране станет значительно чище. Ведь каждый поймет что мусор бывает очень дорогим.