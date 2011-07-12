Невыплата зарплаты грозит уголовным делом

Вопросы низкой заработной платы и ее выплаты «в конвертах» обсудили в администрации Владивостока. Провела заседание заместитель главы администрации Наталья ЗУБОВА.

На заседание были приглашены руководители 25 предприятий и организаций. Основными темами для рассмотрения стали задолженность предприятий по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды, низкий уровень заработной платы. До начала заседания межведомственной комиссии два предприятия погасили задолженность, еще три организации предоставили необходимые гарантии, что задолженности будут погашены в ближайшее время. Остальным приглашенным руководителям предприятий поставлена задача полного погашения имеющихся обязательств.

За январь-май 2011 года в администрации Владивостока, а также в районах города, проведено 97 расширенных заседаний комиссии по налоговой и социальной политике. 1885 предприятий отчитались на них по вопросам задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную сферу РФ, внебюджетные фонды составила 73,8 млн. рублей, в том числе в бюджет города - 39,2 млн руб. Повышен уровень заработной платы на 265 предприятиях.

В целях контроля за ситуацией на рынке труда краевого центра в управлении финансов и экономики администрации Владивостока действует телефон «горячей линии» - 26-71-69 - для сотрудников предприятий и организаций города. Сюда поступило 38 звонков, основными проблемами, волнующими работников, являются заработная плата «в конвертах», задержка ее выплаты и неправомерные сокращения работников. «Телефон доверия», позвонив на который сотрудник любого предприятия может рассказать о фактах нарушения норм трудового законодательства, создан также в административно-территориальном управлении Советского района - 61-43-42.

4 обращения от граждан по вопросам невыплаты заработной платы в организациях поступило на имя главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Информация в отношении данных предприятий направлена в Государственную инспекцию труда в Приморском крае.

По результатам проверок в двух организациях руководители предприятий привлечены к административной ответственности, в отношении руководителя одной организации материалы направлены руководителю следственного управления следственного комитета РФ по Фрунзенскому району г.Владивостока для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.145 УК РФ.