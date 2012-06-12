Количество полос на мосту через б. Золотой Рог увеличили

Количество полос мостового перехода через Золотой Рог увеличено в полтора раза. Технический совет также утвердил сокращение длины пролета с северной стороны сооружения - мешает здание центра занятости.

- Пролет моста в районе центра занятости населения на ул. Суханова был сокращен на 8 метров. Связано это с тем, что здание центра занятости является объектом культурного наследия и его снос по закону невозможен. Поэтому пролет моста был укорочен на 8 метров. На эти же 8 метров была удлинена эстакадная часть, то есть собственно въезд на мост, - объяснил директор филиала ЗАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербуг» во Владивостоке Борис АРТЮХОВ.

Решение принято на совещании в ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России», - сообщил пресс-секретарь Дальневосточной дирекции Александр ОГНЕВСКИЙ.

Участники совещания согласовали изменения проектных решений по двум мостам - по мосту через Золотой Рог и низководному мосту, который связывает полуостров Де-Фриз с Седанкой. Суть изменений в проекте моста через бухту Золотой Рог - в увеличении числа полос движения с четырех до шести. А на низководном мосту через Амурский залив чуть сдвинуты кольца съезда при обходе коммуникаций.

"Золотой Рог".