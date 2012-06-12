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Когда во Владивостоке улучшится погода?
Прошла почти половина июня, а лета мы по-прежнему не наблюдаем. Да и откуда ему, лету, взяться – Дальний Восток со всех сторон света окружен циклонами. Вот поэтому-то во всех краях и областях нашего региона в ближайшие дни ожидаются дожди самой различной интенсивности, кое-где сопровождаемые сильным ветром. Особенно дождливо будет в некоторых районах Амурской области, Хабаровского края и Приморья.
Поскольку сейчас в Приморье погоду определяет поле повышенного давления, до четверга во ВЛАДИВОСТОКЕ будет пасмурно и дождливо. В дневные часы температура выше 12-15 градусов тепла не поднимется. Да и с наступлением сумерек в столице Приморья лета почти не ощущается – всего-навсего плюс 7-10. К концу недели возможно улучшение погоды. Но это все из области предположений – июнь ведь горазд на неприятные сюрпризы...
А вот у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ дождь возможен во вторник, четверг и пятницу. Дневной температурный фон в столице соседнего края не превысит 17-22 градусов тепла. После захода солнца в городе на берегу Амура становится чуть прохладнее - 12-15 выше нуля.
Почти не изменится дневная температура в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – 18-23 градусов тепла. В пятницу в городе возможен дождь, а в субботу – гроза. А когда на столицу Амурской области опускается ночь, температура плавно понижается до плюс 11-16.
Удивительно, но факт – в ближайшие дни в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ осадков не ожидается. Днем температура в столице островной области сохранится в пределах 10-15 градусов тепла. В ночные часы в главном городе Сахалинской области воздух остывает до 4-7 выше нуля.
В среду может пойти дождь в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она в ближайшие дни не превысит 14-19 градусов тепла. По ночам в столице Магаданской области температура понижается до плюс 5-9.
Немного похолодает в ближайшую неделю в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – дневная температура понизится до 7-10 градусов тепла. После дождя во вторник осадков больше не предвидится. Ночной температурный фон в столице Камчатского края также чуть понизится – до плюс 4-6.
"Золотой Рог".
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