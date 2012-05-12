Тайваньские ученые готовы сотрудничать с ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Встреча заместителя проректора по науке и инновациям Олега Щеки с делегацией Национального научного совета Тайваня состоялась в ДВФУ 10 мая.

Отметим, что Национальный научный совет Тайваня – это крупнейшая научная организация страны, чьи функции по значению сопоставимы с задачами Министерства по науке. Делегация прибыла специально на встречу руководителей и представителей научных фондов стран АТР, организаторами которой выступают Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Дальневосточный федеральный университет.

На встрече Олег Леонидович дал подробную информацию о самом университете и ответил на все интересующие гостей вопросы. Главной темой обсуждения стало научно-инновационное сотрудничество между ДВФУ и Тайваньскими университетами и научно-исследовательскими институтами. Тайвань из-за нехватки собственных природных ресурсов имеет очень развитую высокотехнологичную экономику, обладает большим опытом по коммерциализации научных разработок и внедрению инноваций.

В результате проведенной встречи стороны предварительно договорились о ближайших шагах по сотрудничеству. Планируется, что одним из таких шагов будет приезд тайваньских ученых – специалистов в области трансферта технологий.

«Золотой Рог».