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Терминал для пассажиров аэроэкспресса во Владивостоке запустят уже в июне
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Сегодня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочее совещание с представителями Дальневосточной железной дороги. В совещании принял участие и глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Совещание прошло в вагоне аэроэкспресса, который в тестовом режиме курсирует между новым аэропортом и железнодорожным вокзалом Владивостока.
Свою рабочую поездку Владимир Миклушевский начал с осмотра аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивостока. Проект организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту «Аэропорт «Кневичи» - Железнодорожный вокзал Владивостока» губернатору представил начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. Владимиру Миклушевскому также показали крытый переход, по которому прибывшие на аэроэкспрессе пассажиры смогут попасть в здание аэровокзала.
Затем губернатор сел в стоящий у перрона аэроэкспресс и направился во Владивосток. Во время поездки Владимир Миклушевский обсудил с руководством ДВЖД порядок регистрации пассажиров и багажа, а также перечень услуг, которые будут предоставляться пассажирам в пути. Губернатор подчеркнул, что дополнительные услуги, такие как бесплатный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, будут способствовать увеличению пассажиропотока.
По прибытии во Владивосток Владимир Миклушевский осмотрел строящийся рядом с железнодорожным вокзалом терминал для пассажиров аэроэкспресса, его планируется ввести в эксплуатацию в июне. Губернатор остался доволен темпами работ на объекте.
«Аэроэкспресс, на котором мы только что проехали, по комфортности не уступает аэроэкспрессам, курсирующим в московские аэропорты», - поделился впечатлениями от поездки Владимир Миклушевский.
Кроме того, губернатор рассказал о том, что он дал распоряжение представителям ДВЖД проработать вопрос с регистрацией багажа вылетающих из Владивостока пассажиров. «Система должна работать так, чтобы пассажиры могли зарегистрироваться на рейс и сдать багаж на железнодорожном вокзале, а по прибытии в аэропорт быстро проследовать на борт самолета. Удобство пассажиров должно стоять на первом месте», - подчеркнул губернатор.
В настоящее время аэроэкспрессы между центром Владивостока и аэропортом курсируют в тестовом режиме. Начало их регулярного движения намечено на конец июня. Работающие на маршруте железнодорожные составы ЭД9М производства Демиховского завода состоят из шести вагонов – по два вагона первого, второго и третьего классов. Аэроэкспрессы между центром Владивостока и аэропортом будут курсировать с интервалом в один час, делая остановки на Второй Речке, Угольной и в Артеме - такой интервал позволит сделать аэроэкспресс востребованным не только у прибывающих и вылетающих из Владивостока пассажиров, но и у горожан, направляющихся в пригород. Время в пути составит 48 минут.
«Золотой Рог».
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