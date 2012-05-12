www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Терминал для пассажиров аэроэкспресса во Владивостоке запустят уже в июне

12 Мая 2012, 16:46 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Сегодня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочее совещание с представителями Дальневосточной железной дороги. В совещании принял участие и глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Совещание прошло в вагоне аэроэкспресса, который в тестовом режиме курсирует между новым аэропортом и железнодорожным вокзалом Владивостока.

Свою рабочую поездку Владимир Миклушевский начал с осмотра аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивостока. Проект организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту «Аэропорт «Кневичи» - Железнодорожный вокзал Владивостока» губернатору представил начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. Владимиру Миклушевскому также показали крытый переход, по которому прибывшие на аэроэкспрессе пассажиры смогут попасть в здание аэровокзала.

Затем губернатор сел в стоящий у перрона аэроэкспресс и направился во Владивосток. Во время поездки Владимир Миклушевский обсудил с руководством ДВЖД порядок регистрации пассажиров и багажа, а также перечень услуг, которые будут предоставляться пассажирам в пути. Губернатор подчеркнул, что дополнительные услуги, такие как бесплатный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, будут способствовать увеличению пассажиропотока.

По прибытии во Владивосток Владимир Миклушевский осмотрел строящийся рядом с железнодорожным вокзалом терминал для пассажиров аэроэкспресса, его планируется ввести в эксплуатацию в июне. Губернатор остался доволен темпами работ на объекте.

«Аэроэкспресс, на котором мы только что проехали, по комфортности не уступает аэроэкспрессам, курсирующим в московские аэропорты», - поделился впечатлениями от поездки Владимир Миклушевский.

Кроме того, губернатор рассказал о том, что он дал распоряжение представителям ДВЖД проработать вопрос с регистрацией багажа вылетающих из Владивостока пассажиров. «Система должна работать так, чтобы пассажиры могли зарегистрироваться на рейс и сдать багаж на железнодорожном вокзале, а по прибытии в аэропорт быстро проследовать на борт самолета. Удобство пассажиров должно стоять на первом месте», - подчеркнул губернатор.

В настоящее время аэроэкспрессы между центром Владивостока и аэропортом курсируют в тестовом режиме. Начало их регулярного движения намечено на конец июня. Работающие на маршруте железнодорожные составы ЭД9М производства Демиховского завода состоят из шести вагонов – по два вагона первого, второго и третьего классов. Аэроэкспрессы между центром Владивостока и аэропортом будут курсировать с интервалом в один час, делая остановки на Второй Речке, Угольной и в Артеме - такой интервал позволит сделать аэроэкспресс востребованным не только у прибывающих и вылетающих из Владивостока пассажиров, но и у горожан, направляющихся в пригород. Время в пути составит 48 минут.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru