Судебные приставы Владивостока рекомендуют не портить себе отпуск

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Сегодня в торговом комплексе «Кошелка» (г. Владивосток, ул. Баляева, 35, кор. 3) пройдет акция по информированию граждан о наличии задолженности, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России по Приморскому краю.

В этот день в холле первого этажа торгового центра с 13.00 до 16.00 будет работать выездная группа судебных приставов Первореченского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках.

Обратившись к судебным приставам, жители Первореченского района смогут узнать о наличии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Кроме того, граждане смогут получить консультации по вопросам исполнительного производства.

«Золотой Рог».