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Стройка кафе уперлась в речку Лазурная
Экологи и горожане бьют тревогу. Точки общепита уже вплотную подошли к водоохраной зоне речки впадающей в бухту Лазурная, реакции властей нет.
Не за горами очередной пляжный сезон. Уже через несколько месяцев тысячи людей поедут на пляжи Бухта Лазурная, однако, благоустройства и обещанной « ларьковой революции» пока не случилось. Напомним, что еще осенью горожан порадовали, что их любимая зона отдыха наконец-то будет освобождена от хаотичной и незаконной застройки временными строениями, которые используются нелегальным бизнесом под кафе и рестораны. С требованием о сносе кафе «Ноев ковчег» обратился в суд прокурор Советского района Владивостока в 2016 году. В заявлении было указано, что земельный участок предоставлен управлением муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Владивостока по договору аренды для благоустройства и предоставления услуг отдыхающим. В ходе проверки было выявлено, что арендатор построил на участке кафе без необходимых на то разрешений. 29 августа 2016 года требование прокурора было удовлетворено и вступило в законную силу. По словам сотрудников службы судебных приставов, по той же причине под снос пойдут почти все кафе на Шаморе. Однако было снесено только два кафе «Ноев ковчег» и «Богема». Остальные постройки никто не демонтирует.
Зато очевидцы зафиксировали новую стройку в непосредственной близости от берега реки Лазурная. Обязательный информационный щит о том, какая организация ведет строительство, и есть ли разрешение на строительство - отсутствовал. Отсутствие паспорта объекта объясняется, скорее всего, тем, что законность этой стройки под вопросом. Строители, работающие на объекте, рассказали, что здесь будет кухня-шашлычная и летние кафе в виде беседок, но не смогли прояснить, откуда для общепита будет браться вода и куда уйдет канализация. Разрешительные документы отказались показать.
Между тем, сама речка находится в крайне плачевном состоянии, ее берега засыпаны фрагментами скального грунта, а на дне много бытового мусора. И соседство с новым кафе может окончательно уничтожить этот водный объект.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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