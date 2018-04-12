www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.06 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 79.28 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Стройка кафе наступила на речку Лазурная

12 Апреля 2018, 07:34 | Владивосток

Экологи и горожане бьют тревогу. Точки общепита уже вплотную подошли к водоохраной зоне речки впадающей в бухту Лазурная, реакции властей нет.

Не за горами очередной пляжный сезон. Уже через несколько месяцев тысячи людей поедут на пляжи Бухта Лазурная, однако, благоустройства и обещанной « ларьковой революции» пока не случилось. Напомним, что еще осенью горожан порадовали, что их любимая зона отдыха наконец-то будет освобождена от хаотичной и незаконной застройки временными строениями, которые используются нелегальным бизнесом под кафе и рестораны. С требованием о сносе кафе «Ноев ковчег» обратился в суд прокурор Советского района Владивостока в 2016 году. В заявлении было указано, что земельный участок предоставлен управлением муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Владивостока по договору аренды для благоустройства и предоставления услуг отдыхающим. В ходе проверки было выявлено, что арендатор построил на участке кафе без необходимых на то разрешений. 29 августа 2016 года требование прокурора было удовлетворено и вступило в законную силу. По словам сотрудников службы судебных приставов, по той же причине под снос пойдут почти все кафе на Шаморе. Однако было снесено только два кафе «Ноев ковчег» и «Богема».  Остальные постройки никто не демонтирует.

Зато очевидцы зафиксировали новую стройку в непосредственной близости от берега реки Лазурная. Обязательный информационный щит о том, какая организация ведет строительство, и есть ли разрешение на строительство - отсутствовал. Отсутствие паспорта объекта объясняется, скорее всего, тем, что законность этой стройки под вопросом. Строители, работающие на объекте, рассказали, что здесь будет кухня-шашлычная и летние кафе в виде беседок, но не смогли прояснить, откуда для общепита будет браться вода и куда уйдет канализация. Разрешительные документы отказались показать.

Между тем, сама речка находится в крайне плачевном состоянии, ее берега засыпаны фрагментами скального грунта, а на дне много бытового мусора. И соседство с новым кафе может окончательно уничтожить этот водный объект.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

 

 

Автор:
Теги: бухта Лазурная  лето  владивосток  шамора  приморский край  незаконная стройка 
     



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru