www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.06 р. 100 JPY: 59.92 р.
EUR: 79.28 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Циклон принесет во Владивосток снег с дождем

12 Апреля 2018, 12:18 | Владивосток

В ближайшие выходные дни погода в Приморье будет изменчивой. В ночь на субботу под влиянием антициклонального поля температурный фон понизится, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет. На большей части края минимальная температура ожидается ниже нуля градусов, 0…−8°C, в горных районах воздух выхолодится до −14°C.

Днём 14 апреля погода ухудшится. С запада подойдёт очередной циклон и принесёт новую порцию осадков. На западе края осадки начнутся под утро и в течение дня распространятся на остальные районы, их интенсивность увеличится. Максимальная температура воздуха +7…+12°C, на побережье 0…+6°C.

В воскресенье, 15 апреля, циклон будет смещаться над краем, ночью осадки в Приморье сохранятся. Ночной фон температуры повысится на 2–7 градусов. Днём вихрь сместится на акваторию Японского моря. Интенсивность осадков уменьшится, на западе края осадки прекратятся. Весеннее солнце прогреет воздух до +8…+15°C.

Во Владивостоке осадки в виде дождя со снегом наиболее вероятны днём в субботу. Минимальная температура около нуля. Днём холодно, +1…+4°C, сильный южный ветер добавит ощущение дискомфорта. В ночь на воскресенье осадки прекратятся. Ветер перейдёт к северному. В ночные часы температура воздуха 0…+2°C. Днём с прояснением. Воздух прогреется до +13…+15°C.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: прогноз  снег  владивосток  осадки  погода  дождь  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru