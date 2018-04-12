Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Циклон принесет во Владивосток снег с дождем
В ближайшие выходные дни погода в Приморье будет изменчивой. В ночь на субботу под влиянием антициклонального поля температурный фон понизится, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет. На большей части края минимальная температура ожидается ниже нуля градусов, 0…−8°C, в горных районах воздух выхолодится до −14°C.
Днём 14 апреля погода ухудшится. С запада подойдёт очередной циклон и принесёт новую порцию осадков. На западе края осадки начнутся под утро и в течение дня распространятся на остальные районы, их интенсивность увеличится. Максимальная температура воздуха +7…+12°C, на побережье 0…+6°C.
В воскресенье, 15 апреля, циклон будет смещаться над краем, ночью осадки в Приморье сохранятся. Ночной фон температуры повысится на 2–7 градусов. Днём вихрь сместится на акваторию Японского моря. Интенсивность осадков уменьшится, на западе края осадки прекратятся. Весеннее солнце прогреет воздух до +8…+15°C.
Во Владивостоке осадки в виде дождя со снегом наиболее вероятны днём в субботу. Минимальная температура около нуля. Днём холодно, +1…+4°C, сильный южный ветер добавит ощущение дискомфорта. В ночь на воскресенье осадки прекратятся. Ветер перейдёт к северному. В ночные часы температура воздуха 0…+2°C. Днём с прояснением. Воздух прогреется до +13…+15°C.
Новости тематики
- Циклон принесет во Владивосток снег с дождем
- В Приморье скончался известный бизнес-консультант
- К незаконным "прокатчикам" на набережной Цесаревича во Владивостоке нагрянула полиция
- Потомственный дворянин во Владивостоке рассказал, почему рухнула царская Россия
- Эксперты назвали Веркеенко "демократическим лидером"
- Горожане и гости Владивостока пожелали друг другу счастья
- "За экологию можно и раскошелиться"
- Во Владивостоке появятся 5 современных детских садов
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
Новости раздела
- Циклон принесет во Владивосток снег с дождем
- В Приморье скончался известный бизнес-консультант
- Игорь Пушкарев озвучил важное предложение, касающееся Владивостока
- К незаконным "прокатчикам" на набережной Цесаревича во Владивостоке нагрянула полиция
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Экс-глава Владивостока поддержал смелую инициативу директора музея имени Арсеньева
- Потомственный дворянин во Владивостоке рассказал, почему рухнула царская Россия
- Студентов и выпускников вузов зазывали на работу
- Эксперты назвали Веркеенко "демократическим лидером"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"