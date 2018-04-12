Циклон принесет во Владивосток снег с дождем

В ближайшие выходные дни погода в Приморье будет изменчивой. В ночь на субботу под влиянием антициклонального поля температурный фон понизится, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет. На большей части края минимальная температура ожидается ниже нуля градусов, 0…−8°C, в горных районах воздух выхолодится до −14°C.

Днём 14 апреля погода ухудшится. С запада подойдёт очередной циклон и принесёт новую порцию осадков. На западе края осадки начнутся под утро и в течение дня распространятся на остальные районы, их интенсивность увеличится. Максимальная температура воздуха +7…+12°C, на побережье 0…+6°C.

В воскресенье, 15 апреля, циклон будет смещаться над краем, ночью осадки в Приморье сохранятся. Ночной фон температуры повысится на 2–7 градусов. Днём вихрь сместится на акваторию Японского моря. Интенсивность осадков уменьшится, на западе края осадки прекратятся. Весеннее солнце прогреет воздух до +8…+15°C.

Во Владивостоке осадки в виде дождя со снегом наиболее вероятны днём в субботу. Минимальная температура около нуля. Днём холодно, +1…+4°C, сильный южный ветер добавит ощущение дискомфорта. В ночь на воскресенье осадки прекратятся. Ветер перейдёт к северному. В ночные часы температура воздуха 0…+2°C. Днём с прояснением. Воздух прогреется до +13…+15°C.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.